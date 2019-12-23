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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çarpık bacak problemi artık çözümsüz değil

İHA

Genetik veya farklı problemlerden dolayı bacağın normal duruşunu etkileyen çarpık bacak sorunu artık çözümsüz değil.

Çarpık bacak problemi artık çözümsüz değil

Genetik veya farklı problemlerden dolayı bacağın normal duruşunu etkileyen çarpık bacak sorunu artık çözümsüz değil.
Çoğu kez genetik, gelişimsel bazen de beslenme ile ilgili durumlarda ortaya çıkan çarpık bacak sorunu genelde diz altından itibaren görülen sık karşılaşılan bir asimetri durumudur. Liv Hospital Samsun Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğinden Doç. Dr. Umut Tuncel, çarpık bacak sorununun nasıl düzeltilebileceğini anlattı.

“Çarpık bacak sorunu yağ nakli ile düzeltilebilir”
Artık çarpık bacakların operasyonel müdahaleler ile düzeltilebileceğini belirten Doç. Dr. Umut Tuncel, “Çarpık bacak sorunu lokal ya genel anestezi altında yağ nakli, geçici dolgular ya da silikon protezlerle düzeltilebilir bir durumdur. Yağ nakli yapıldığında genelde baldır, karın ya da popodan elde edilecek olan yağ dokuları bacakların iç kısımlarına verilerek daha düzgün bir kontur elde edilmeye çalışılır. Yağın bir kısmı tutunup bir kısmı eriyeceği için bu seansta normalden daha fazla yağ transferi yapmak daha doğru olacaktır. Yağ dokularının tutunması için 45 gün ayakları tek yastıkla yukarı kaldırarak istirahat etmek ve hareket etmemek gerekecektir. Bu durumda konulan yağ dokuları bu alanda daha fazla tutunacak ve ek bir işleme gerek olmayacaktır” dedi.

“10 günde normal hayata dönüş mümkün”
Ameliyattan 6 ay sonra gerekirse ikinci bir işlem yapılabileceğini belirten Doç. Dr. Tuncel, bazen de hyalüronik asit bazlı dolgularla da bu revizyonun gerçekleştirilebileceğini kaydetti. Dr. Tuncel, “Eğer silikon protez kullanılmışsa bu durumda 34 günlük bir istirahat yeterli olacaktır. Her işlemden sonra 10 günde normal hayata dönüş mümkün olacaktır” diye konuştu.

SAMSUN

23 Aralık 2019 Pazartesi

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