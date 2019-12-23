Atakum gençlerle yönetilecek Deveci: “Demokrasinin olmadığı yerde ekonomik kalkınma olmaz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Atakum gençlerle yönetilecek Deveci: “Demokrasinin olmadığı yerde ekonomik kalkınma olmaz”

İHA

Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi ilk genel kurulunu gerçekleştirdi.

Atakum gençlerle yönetilecek Deveci: “Demokrasinin olmadığı yerde ekonomik kalkınma olmaz”

Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi ilk genel kurulunu gerçekleştirdi.
Atakum'un gençlerle birlikte yönetilmesi gerektiğini söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Atakum Belediyesi'nin yönetimine katılın, hem de kendi kendinizi yönetin. Atatürk'ün 'Benim doğduğum kent' dediği Samsun'dan, Türkiye'ye örnek olun" dedi.
Atakum Yalı Kafe'de gerçekleşen genel kurula katılan gençler tarafından gençlik meclisi başkanı ile yürütme kurulu seçilerek çalışma komisyonları oluşturuldu. Toplantıda konuşan Başkan Deveci, gençlerin Atakum'un yönetimine katılmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Kentin yönetimine ve yaşamına gençleri müdahil edemeyeceksek Atakum Belediye Başkanı olarak ne yaparsam yapayım, bundan öncekilerde olduğu gibi yarım kalacaktır" diye konuştu.

Gençler yoksa Cumhuriyet topal kalır
Atakum Gençlik Meclisi'nin başta Atakum'a ve kendi gelecekleri için çalışacak tüm gençlere hayırlı olmasını dileyen Başkan Deveci, "Atakum birlikte ve gençlerle yönetilmeli. Bu da yetmez, kadınlarla yönetilmeli. Cumhuriyet, 'kadın' demek, kadın da demokrasi demek. İkisi birbirine bağlı. Şimdi bunu daha da zenginleştirelim. Gençlerin olmadığı yerde, Atatürk'ün gençlere emanet ettiği Cumhuriyet'in bir ayağı topal demektir. Ayağı topal Cumhuriyet'in olduğu yerde de demokrasi, kadın hakları ve gençlerin geleceği olmaz. Siz Atakum Belediyesi'nin yönetimine ortak olmanın ötesinde, kendi geleceğinize ve kaderinize el koyuyorsunuz. Atakum'da 35 bin üniversite öğrencisi var diyordum. Geçen üniversitemizin genel sekreteri bu sayının 38 bine ulaştığını söyledi. Ayrıca 4 bin 700 civarında da yabancı uyruklu öğrenci Atakum'da yaşıyor. Bunlar önemli zenginlikler. Sizin çabanız başlangıç olarak gayet güzel böyle olmalı ama önümüzdeki günlerde salonlara sığmamalısınız. Sayınızın artması, 'Gençlik kaderine el koydu, Atatürk'ün gençlere emanet ettiği Cumhuriyet'e ve onun çatısı altında oluşturulabilecek demokrasiye sahip çıkıyor' demektir. Sizden bunu istiyoruz. Eğer bunu yapabilirsek, Atakum Belediyesi ya da başka belediyeler, demokratik yaşam biçimini özümseyebilirler. Kentlerin yönetimi demokratik ve şeffaf olur. Kentte yaşayanların vergileriyle oluşan belediye bütçesinin nereye ve nasıl harcandığı konusunda hesap verilebilir bir yönetim olur. Bunların hiçbiri Türkiye'de olmadı ve olamıyor. Beş yılda bir oy kullanarak, demokrasiyi tesis edemeyiz. O ülke demokratik olmaz. Gençler, 'Okulu bitirdikten sonra benim halim ne olacak?' diyorsa, o ülkede demokrasi yok demektir" ifadelerini kullandı.

“Demokrasinin olmadığı yerde ekonomik kalkınma olmaz”
Demokrasi ve ekonomik kalkınmanın paralel olduğunu kaydeden Başkan Deveci, "Demokrasinin olmadığı yerde ekonomik kalkınma olmaz. Ekonomik kalkınmanın olmadığı yerde de gençlerin gelecek garantisi olmaz. Bu bir döngü. Bunlardan birini çıkarırsanız, sorun baştan sonra tekrarlanır. Onun için hem Atakum Belediyesi'nin yönetimine katılın, hem de kendi kendinizi yönetin. Komisyonlarınızı ve sayınızı çoğaltın, Atatürk'ün benim doğduğum kent dediği Samsun'dan, Türkiye'ye örnek olun. OMÜ'nün öğrencilerisiniz, bu bile bir ayrıcalık. Bu ayrıcalığınızı fark ettirin. Atakum Belediye Başkanı olarak faaliyetlerinizde ne eksikse yerine getirmeye çalışacağım. Eğer sizin isteklerinizi yerine getiremeyeceksek, kentin yönetimine ve yaşamına gençleri müdahil edemeyeceksek Belediye Başkanı olarak ne yaparsam yapayım, bundan öncekilerde olduğu gibi yarım kalacaktır" şeklinde konuştu.
Düzenlenen toplantıya, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin eşi Av. Gülay Deveci, Atakum Belediyesi Meclis Üyeleri Atila Tekcan, Av. Fikret Can Demir, çok sayıda üniversite öğrencisi ve Atakumlu genç katıldı.

SAMSUN

23 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:18
  • GÜNEŞ 07:51
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 14:56
  • AKŞAM 17:16
  • YATSI 18:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çarpık bacak problemi artık çözümsüz değil
YEREL HABERLER Çarpık bacak problemi artık çözümsüz değil
OMÜ’lü öğrenciler 'obezite’ye dikkat çekti
YEREL HABERLER OMÜ’lü öğrenciler 'obezite’ye dikkat çekti
Afetlerde bina güvenliğinin önemi
YEREL HABERLER Afetlerde bina güvenliğinin önemi
Öğrenci servisi kazasında 2 tutuklama
YEREL HABERLER Öğrenci servisi kazasında 2 tutuklama
Sağlık haberlerinde 'manipülasyon' tehlikesi
YEREL HABERLER Sağlık haberlerinde 'manipülasyon' tehlikesi
Hem ortopedi doktoru hem ahşap oyma ustası Samsunlu doktor gündüz kemik, akşam ahşap üzerinde çalışıyor Samsun’da doktor ameliyata ahşap oyma sanatı ile hazırlanıyor En zor ameliyatlara ahşap oyma sanatı ile hazırlanıyor
YEREL HABERLER Hem ortopedi doktoru hem ahşap oyma ustası Samsunlu ...
2019 yılında Samsun’da 53 bin kişi sporla buluştu
YEREL HABERLER 2019 yılında Samsun’da 53 bin kişi sporla buluştu
Dokuma tezgahlarında hayatlarını dokuyorlar
YEREL HABERLER Dokuma tezgahlarında hayatlarını dokuyorlar
Okul müdürünü silahla ağır yaralayan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Okul müdürünü silahla ağır yaralayan şahıs tutuklandı
Eskrim coşkusu Samsun’da yaşandı
YEREL HABERLER Eskrim coşkusu Samsun’da yaşandı
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’den “Kadın Buluşması” Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın: “İş-aile uyumunu sağlayalım ki kadın evi ile işi arasında ezilmesin”
YEREL HABERLER Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’den “Kadın ...
Şehitlerin isimlerini araçlarına yazdılar
YEREL HABERLER Şehitlerin isimlerini araçlarına yazdılar
İlkadım’da Mehmet Akif Ersoy yad edildi
YEREL HABERLER İlkadım’da Mehmet Akif Ersoy yad edildi
Dr. Kınaş: “Obezite ameliyatından korkmayın”
YEREL HABERLER Dr. Kınaş: “Obezite ameliyatından korkmayın”
İlkadım’da genç çifte evlilik desteği
YEREL HABERLER İlkadım’da genç çifte evlilik desteği
Askerliğinin bitmesini istemeyen er intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Askerliğinin bitmesini istemeyen er intihara kalkıştı
Askerde kalmak için 50 metre yükseklikteki binanın tepesine çıktı Polislerden Türk Bayrağı istedi, 1,5 saat sonra ikna edildi
YEREL HABERLER Askerde kalmak için 50 metre yükseklikteki binanın ...
Okul müdürünü silahla ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Okul müdürünü silahla ağır yaralayan şahıs adliyeye ...
Askerdeki sevgiliden oyuncu Çığacı'ya evlilik teklifi
YEREL HABERLER Askerdeki sevgiliden oyuncu Çığacı'ya evlilik teklifi
Başkan Kılıç: “Hayvanlar bize Allah’ın emaneti”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “Hayvanlar bize Allah’ın emaneti”
Kazada yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti
Gassallık yaptıklarını duyanlar, ürküyor
YEREL HABERLER Gassallık yaptıklarını duyanlar, ürküyor
AK Partiden "Hasan Uzunlar" açıklaması
YEREL HABERLER AK Partiden "Hasan Uzunlar" açıklaması
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X