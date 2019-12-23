Atakum gençlerle yönetilecek Deveci: “Demokrasinin olmadığı yerde ekonomik kalkınma olmaz”

Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi ilk genel kurulunu gerçekleştirdi.

Atakum'un gençlerle birlikte yönetilmesi gerektiğini söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Atakum Belediyesi'nin yönetimine katılın, hem de kendi kendinizi yönetin. Atatürk'ün 'Benim doğduğum kent' dediği Samsun'dan, Türkiye'ye örnek olun" dedi.

Atakum Yalı Kafe'de gerçekleşen genel kurula katılan gençler tarafından gençlik meclisi başkanı ile yürütme kurulu seçilerek çalışma komisyonları oluşturuldu. Toplantıda konuşan Başkan Deveci, gençlerin Atakum'un yönetimine katılmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Kentin yönetimine ve yaşamına gençleri müdahil edemeyeceksek Atakum Belediye Başkanı olarak ne yaparsam yapayım, bundan öncekilerde olduğu gibi yarım kalacaktır" diye konuştu.



Gençler yoksa Cumhuriyet topal kalır

Atakum Gençlik Meclisi'nin başta Atakum'a ve kendi gelecekleri için çalışacak tüm gençlere hayırlı olmasını dileyen Başkan Deveci, "Atakum birlikte ve gençlerle yönetilmeli. Bu da yetmez, kadınlarla yönetilmeli. Cumhuriyet, 'kadın' demek, kadın da demokrasi demek. İkisi birbirine bağlı. Şimdi bunu daha da zenginleştirelim. Gençlerin olmadığı yerde, Atatürk'ün gençlere emanet ettiği Cumhuriyet'in bir ayağı topal demektir. Ayağı topal Cumhuriyet'in olduğu yerde de demokrasi, kadın hakları ve gençlerin geleceği olmaz. Siz Atakum Belediyesi'nin yönetimine ortak olmanın ötesinde, kendi geleceğinize ve kaderinize el koyuyorsunuz. Atakum'da 35 bin üniversite öğrencisi var diyordum. Geçen üniversitemizin genel sekreteri bu sayının 38 bine ulaştığını söyledi. Ayrıca 4 bin 700 civarında da yabancı uyruklu öğrenci Atakum'da yaşıyor. Bunlar önemli zenginlikler. Sizin çabanız başlangıç olarak gayet güzel böyle olmalı ama önümüzdeki günlerde salonlara sığmamalısınız. Sayınızın artması, 'Gençlik kaderine el koydu, Atatürk'ün gençlere emanet ettiği Cumhuriyet'e ve onun çatısı altında oluşturulabilecek demokrasiye sahip çıkıyor' demektir. Sizden bunu istiyoruz. Eğer bunu yapabilirsek, Atakum Belediyesi ya da başka belediyeler, demokratik yaşam biçimini özümseyebilirler. Kentlerin yönetimi demokratik ve şeffaf olur. Kentte yaşayanların vergileriyle oluşan belediye bütçesinin nereye ve nasıl harcandığı konusunda hesap verilebilir bir yönetim olur. Bunların hiçbiri Türkiye'de olmadı ve olamıyor. Beş yılda bir oy kullanarak, demokrasiyi tesis edemeyiz. O ülke demokratik olmaz. Gençler, 'Okulu bitirdikten sonra benim halim ne olacak?' diyorsa, o ülkede demokrasi yok demektir" ifadelerini kullandı.



“Demokrasinin olmadığı yerde ekonomik kalkınma olmaz”

Demokrasi ve ekonomik kalkınmanın paralel olduğunu kaydeden Başkan Deveci, "Demokrasinin olmadığı yerde ekonomik kalkınma olmaz. Ekonomik kalkınmanın olmadığı yerde de gençlerin gelecek garantisi olmaz. Bu bir döngü. Bunlardan birini çıkarırsanız, sorun baştan sonra tekrarlanır. Onun için hem Atakum Belediyesi'nin yönetimine katılın, hem de kendi kendinizi yönetin. Komisyonlarınızı ve sayınızı çoğaltın, Atatürk'ün benim doğduğum kent dediği Samsun'dan, Türkiye'ye örnek olun. OMÜ'nün öğrencilerisiniz, bu bile bir ayrıcalık. Bu ayrıcalığınızı fark ettirin. Atakum Belediye Başkanı olarak faaliyetlerinizde ne eksikse yerine getirmeye çalışacağım. Eğer sizin isteklerinizi yerine getiremeyeceksek, kentin yönetimine ve yaşamına gençleri müdahil edemeyeceksek Belediye Başkanı olarak ne yaparsam yapayım, bundan öncekilerde olduğu gibi yarım kalacaktır" şeklinde konuştu.

Düzenlenen toplantıya, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin eşi Av. Gülay Deveci, Atakum Belediyesi Meclis Üyeleri Atila Tekcan, Av. Fikret Can Demir, çok sayıda üniversite öğrencisi ve Atakumlu genç katıldı.

SAMSUN 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

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