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Havza Belediyesinin acı günü

İHA

Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Havza Belediyesi Araçlar Şefi Erdal Akan, son yolculuğuna uğurlandı.

Havza Belediyesinin acı günü

Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Havza Belediyesi Araçlar Şefi Erdal Akan, son yolculuğuna uğurlandı.
Önce Havza Devlet Hastanesine kaldırılan, buradan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve burada yoğun bakıma alınan Akan, Pazar günü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Akan’ın cenazesi bugün ilk olarak evine götürülerek burada helallik alındı. Daha sonra ise Akan için 19 yıldır çalıştığı Havza Belediyesi önünde tören düzenledi. Törende konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Akan’ın genç yaşta aralarından ayrılmasının üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “Kısa sürede olsa birlikte çalışma imkanı bulduğum, uzun yıllardır arkadaşlığımız olan mesai arkadaşımız, bir kardeşimiz olan Erdal Akan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Havza Belediyesindeki mesai arkadaşları olarak bizler hakkımızı helal ediyor ve kederli Akan ailesine baş sağlığı diliyoruz” dedi.
Konuşmanın ardından belediye personelinden helallik alınarak Akan için dua edildi. Akan cenazesi Kevser Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, protokol üyeleri, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SAMSUN

23 Aralık 2019 Pazartesi

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