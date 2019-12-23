Pişkin hırsızlık zanlısı: “Yakışıklı olmam lazım, hayranlarıma selamlar”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Pişkin hırsızlık zanlısı: “Yakışıklı olmam lazım, hayranlarıma selamlar”

İHA

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinden çaldığı laptoplar ve kayıt cihazıyla birlikte yakalanan 17 yaşındaki zanlının kendisini görüntüleyen habercilere, "Yakışıklı olmam lazım, hayranlarıma selamlar" demesi dikkat çekti.

Pişkin hırsızlık zanlısı: “Yakışıklı olmam lazım, hayranlarıma selamlar”

Samsun’un Bafra ilçesinde bir iş yerinden çaldığı laptoplar ve kayıt cihazıyla birlikte yakalanan 17 yaşındaki zanlının kendisini görüntüleyen habercilere, “Yakışıklı olmam lazım, hayranlarıma selamlar” demesi dikkat çekti.
8 gün önce Altınyaprak Mahallesi Seymenler Sokak'ta bulunan bir iş yerinden 2 laptop ve iş yerinin kamera kayıt cihazı çalındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan incelemede alınan parmak izlerinin daha önceden hırsızlık kaydı bulunan 17 yaşındaki D.A.D. ait olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın 19 Mayıs ilçesi Düzköy Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Düzköy Mahallesi'ne giden Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan zanlının kaldığı evde yapılan aramada çalıntı laptoplar ele geçirildi.
Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Bafra’ya getirilen zanlı kendisini görüntüleyen habercilere, "Otopsi istiyorum, hayallerim ölmüş olamaz. Yakışıklı olmam lazım. Hayranlarıma selamlar. Bekliyorum seni mahkemenin kapısına" ifadelerini kullandı. Asayiş Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli, Çocuk Büro ekiplerine teslim edildi.

Laptop hırsızı tanıdık çıktı
4 Ekim 2018 tarihinde Emirefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir iş yerinden 1 adet laptop, 15 Kasım 2018 tarihinde de İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Kur'an kursundan sadaka kutusu ile aynı gece müftülük binasından da 2 laptop çalan zanlı, çaldığı laptopları Güven Sokak'ta bir iş yerine satarken suçüstü yakalanmıştı. Zanlı adliyeye sevk edilirken müftülükte kapıya astığı bayrak için sorulan soruya da "Bayrak sevgisi" cevabını vermişti.

SAMSUN

23 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:18
  • GÜNEŞ 07:51
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 14:56
  • AKŞAM 17:16
  • YATSI 18:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polonya’da Atatürk Anadolu Lisesi rüzgarı
YEREL HABERLER Polonya’da Atatürk Anadolu Lisesi rüzgarı
Samsun’da minikler Anadolu masalları ile buluştu
YEREL HABERLER Samsun’da minikler Anadolu masalları ile buluştu
Uyuşturucu ticaretine 4 yıl 2 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretine 4 yıl 2 ay hapis cezası
DEAŞ'tan aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER DEAŞ'tan aranan şahıs yakalandı
Havza Belediyesinin acı günü
YEREL HABERLER Havza Belediyesinin acı günü
Bel, bacak ve kalçaya vuran ağrılara dikkat
YEREL HABERLER Bel, bacak ve kalçaya vuran ağrılara dikkat
Atakum gençlerle yönetilecek Deveci: “Demokrasinin olmadığı yerde ekonomik kalkınma olmaz”
YEREL HABERLER Atakum gençlerle yönetilecek Deveci: “Demokrasinin ...
Çarpık bacak problemi artık çözümsüz değil
YEREL HABERLER Çarpık bacak problemi artık çözümsüz değil
OMÜ’lü öğrenciler 'obezite’ye dikkat çekti
YEREL HABERLER OMÜ’lü öğrenciler 'obezite’ye dikkat çekti
Afetlerde bina güvenliğinin önemi
YEREL HABERLER Afetlerde bina güvenliğinin önemi
Öğrenci servisi kazasında 2 tutuklama
YEREL HABERLER Öğrenci servisi kazasında 2 tutuklama
Sağlık haberlerinde 'manipülasyon' tehlikesi
YEREL HABERLER Sağlık haberlerinde 'manipülasyon' tehlikesi
Hem ortopedi doktoru hem ahşap oyma ustası Samsunlu doktor gündüz kemik, akşam ahşap üzerinde çalışıyor Samsun’da doktor ameliyata ahşap oyma sanatı ile hazırlanıyor En zor ameliyatlara ahşap oyma sanatı ile hazırlanıyor
YEREL HABERLER Hem ortopedi doktoru hem ahşap oyma ustası Samsunlu ...
2019 yılında Samsun’da 53 bin kişi sporla buluştu
YEREL HABERLER 2019 yılında Samsun’da 53 bin kişi sporla buluştu
Dokuma tezgahlarında hayatlarını dokuyorlar
YEREL HABERLER Dokuma tezgahlarında hayatlarını dokuyorlar
Okul müdürünü silahla ağır yaralayan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Okul müdürünü silahla ağır yaralayan şahıs tutuklandı
Eskrim coşkusu Samsun’da yaşandı
YEREL HABERLER Eskrim coşkusu Samsun’da yaşandı
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’den “Kadın Buluşması” Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın: “İş-aile uyumunu sağlayalım ki kadın evi ile işi arasında ezilmesin”
YEREL HABERLER Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’den “Kadın ...
Şehitlerin isimlerini araçlarına yazdılar
YEREL HABERLER Şehitlerin isimlerini araçlarına yazdılar
İlkadım’da Mehmet Akif Ersoy yad edildi
YEREL HABERLER İlkadım’da Mehmet Akif Ersoy yad edildi
Dr. Kınaş: “Obezite ameliyatından korkmayın”
YEREL HABERLER Dr. Kınaş: “Obezite ameliyatından korkmayın”
İlkadım’da genç çifte evlilik desteği
YEREL HABERLER İlkadım’da genç çifte evlilik desteği
Askerliğinin bitmesini istemeyen er intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Askerliğinin bitmesini istemeyen er intihara kalkıştı
Askerde kalmak için 50 metre yükseklikteki binanın tepesine çıktı Polislerden Türk Bayrağı istedi, 1,5 saat sonra ikna edildi
YEREL HABERLER Askerde kalmak için 50 metre yükseklikteki binanın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X