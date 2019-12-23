Polonya’da Atatürk Anadolu Lisesi rüzgarı

Samsun Bafra Atatürk Anadolu Lisesi Erasmus+ projelerinden “Young Entrepreneurs Discovering Cultural Heritage” adlı ikinci projelerinin açılış toplantısına 3 öğretmen ve 5 öğrencisi ile birlikte Polonya’nın Rzeszow şehrinde katıldı.

Konusu genç girişimcilerin Avrupa iş piyasasındaki meslek edinimi, istihdam kaynaklarının verimli bir şekilde kullanımı, karşılaştırılması ve kültürel mirasın keşfi ve korunması olan proje çalışmalarının ilk toplantısı Polonya’nın Rzeszow şehrinde 5 ortak ülke okulunun katılımı ile birlikte gerçekleştirildi. Ziyarette 2. Dünya Savaşı sırasında yapılan soykırımın merkezi olan Auschwitz ve Birkenau toplama kampları ziyaret edildi.

Proje hakkında bilgi veren İngilizce Öğretmeni Olcay Parlak, “Proje konumuz son zamanlarda Avrupa’da ve ülkemizde giderek büyük bir sorun teşkil etmeye başlayan genç işsizlik ve istihdamın verimli bir şekilde yapılması. Bu kapsamda hafta boyunca cam, çikolata gibi çeşitli yerel işletmelere ziyaretler gerçekleştirdik. Ayrıca ziyaretler süresince Finlandiya, Polonya, İtalya ve Yunanistan ile fikir ve bilgi alışverişi içerisinde olduk. 2019 yılı çalışmalarını tamamladık. 2020 yılının Mart, Nisan ve Mayıs ayları okulları için Erasmus+ projeleri çerçevesinde yoğun geçecek. Mart 2020’de ilk proje (WATER) 4. toplantılarının ortak ülke okulları ile birlikte Türkiye’de gerçekleşecek. Diğer toplantılar ise Nisan 2020 Letonya’da ve Mayıs 2020’de Finlandiya’da gerçekleşecek" dedi.

SAMSUN 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:16

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.