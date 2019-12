Zabıta ekipleri çocukların sağlığı için denetimde

İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri çocukların sağlık ve güvenliği için okul kantinleri ve okul çevresinde bulunan işletmeleri mercek altına aldı.

Son günlerde şırınga çikolata olarak bilinen ürünün iki çocuğun ölümüne neden olmasının ardından İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın talimatı üzerine İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri okul kantinlerine ve okul çevresinde gıda ürünü satan işletmelere denetim uyguladı. Yasaklı ürünlerin yanı sıra çocukların güvenliğini tehlikeye atabilecek ürünleri de denetleyen ekipler denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.



“Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce gelir”

Son günlerde yaşanan üzücü olayların ardından devam eden denetimlerin arttırılması talimatını verdiğini belirten Başkan Necattin Demirtaş, “İki minik yavrumuzu üzücü bir şekilde kaybetmenin acısını yaşarken benzer olayların yaşanmaması için zabıta ekiplerimizin denetimlerini arttırdık. Özellikle okul kantinleri ve okul çevrelerinde yiyecek içecek satan işletmelerin kanunlar çerçevesinde ürünlerini satışa sunmaları konusunda titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsan sağlığını, özellikle de çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atabilecek hiçbir ürünün satışına fırsat vermeyeceğiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce gelir bu nedenle titiz çalışmalarımız ve denetimlerimiz artarak devam edecektir” dedi.



Okullarda denetim artacak

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı yaptığı açıklamada, “İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak halk sağlığını tehdit eden tüm gıda ürünlerinin üretiminden satışına kadar her aşamasında denetimlerimizi sürdürmekteyiz. Öncelikli amacımız bu tür ürünlerin üretimini engellemek. Çocukların ve gençlerin okullarda sağlıksız gıda ürünlerine maruz kalmamaları için düzenli olarak sürdürdüğümüz denetimlerimizi yaşanan üzücü olaylar sonrasında arttırma kararı aldık ve bugünden itibaren uygulamaya başladık. Hem çocuklarımızın hem de ailelerinin gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilmeleri için tecrübeli ekiplerimizle çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

