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Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı Meclis gündemindeki 2 madde oy birliği ile ...

İHA

Olağanüstü toplanan Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde Çarşamba Atıksu Tesisi ve il genelinde yapılacak 29 adet projenin yer aldığı 2 madde görüşülerek karara bağlandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı Meclis gündemindeki 2 madde oy birliği ile kabul edildi

Olağanüstü toplanan Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde Çarşamba Atıksu Tesisi ve il genelinde yapılacak 29 adet projenin yer aldığı 2 madde görüşülerek karara bağlandı.
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı 28. Birleşiminin 1. Oturumuna ait olağanüstü toplantı bugün Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Olağanüstü toplanan mecliste, “Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) programı 2. dönemi (20142020) kapsamında belediyenin son kullanıcısı olduğu ‘Çarşamba Atıksu Projesi’nin finansmanı ile ilgili belediye meclisinin kararında verilen taahhütlere ek olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirilmesi konusunun görüşülmesi teklifi” ile Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Samsun’da yapılacak kapalıaçık otopark, otogar, ulaşım, sosyal, kültürel ve çevre projeleri kapsamında 29 adet uygulama projesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası AŞ’den kredi kullanılması ile ilgili her türlü işlemi yapmaya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanının yetkilendirilmesi” teklifi önce meclisten ilgili komisyona havale edildi. Komisyonda görüşülen 2 madde, daha sonra tekrardan meclise havale edildi. Mecliste tekrar ele alınan 2 madde meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edilerek, karara bağlandı. Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, yıkılacak binalar ve fuar alanıyla alakalı da açıklamalarda bulundu.

Başkan Doğan: “Samsun’da atıksu tesisi olmayan tek ilçe Çarşamba’ydı”
Çarşamba Atıksu Projesi hakkında konuşan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba’nın bütün atığı yıllardır Yeşilırmak’a dökülüyor. Samsun’da atıksu tesisi olmayan tek ilçesi de Çarşamba ilçesiydi. Allah nasip ederse inşallah meclisteki arkadaşlarımıza Çarşamba’daki atıksu tesisini hayata geçirmek nasip olacak. Tüm meclis üyelerimize ve bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yıkılacak binalar ve fuar alanı netleştirildi
Yıkılması planlanan binaların, yenisi yapılmadan yıkılmayacağının altını çizen Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, “Başkanımız Mustafa Demir, basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda Kamu Kampüsü konusundan bahsetmişti. Yıkılacak yerlerle alakalı olarak ilgili bakanlık ve kurumlarla görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmeler sonuçlandıktan sonra belediye hizmet binamızın da içinde bulunduğu bir kampüs yapılması söz konusu olacak. Dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi, Valilik Binası, Büyükşehir Belediye Hizmet Binası ve bunlara ilave edilebilecek bazı kurumlar da olabilir. Böyle bir kampüsün şehrimizin önünde var olduğunu söylemek istiyorum. Bunların yenileri yapılmadan mevcutlarının yıkılmayacağını, meclis üyesi olarak sizlerin ve kamuoyunun duymasını arzu ediyorum. İnşallah yenilerini bu meclisimizin kararlarıyla yaparız. Şehrimizi yeniden bölüştürmüş oluruz diye düşünüyorum. Çünkü mevcut AKM ve Valilik Binasının bulunduğu bölgede Samsun’un daha önceden de Türkiye’de gıpta ile bakılan bir fuar alanı vardı. Yeniden şehrimize böyle bir alanın da kazandırılması hadisesi var. İnşallah bunu da böylelikle yıkarak, yenilerini yaparak orada da fuar alanını hayata geçirerek, Samsunumuzu gerçekten olması gereken seviyeye taşırız diye düşünüyorum” diye konuştu.
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin bir sonraki toplantısı 8 Ocak 2020’de yapılacak.

SAMSUN

23 Aralık 2019 Pazartesi

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