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İlk ve acil yardımcılar ‘Paramedik Haftası’nı kutladı

İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda (MYO) "Paramedik Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlik öğrenci ve misafirlerin katılımıyla gerçekleşti.

İlk ve acil yardımcılar ‘Paramedik Haftası’nı kutladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda (MYO) “Paramedik Haftası” kapsamında düzenlenen etkinlik öğrenci ve misafirlerin katılımıyla gerçekleşti.
Sağlık Hizmetleri MYO Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Faruk Tan, Samsun Sağlık İl Müdürlüğü Sağlık İlaç ve Tıbbi Cihazlar Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, İl Ambulans Servisi Başhekim Vekili Dr. Mehmet Akif Tapur, İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Dr. Erdem Cihan Arslan, 112 Samsun İl Ambulans Servisi Paramedik Ekibi'nden kalabalık bir grup, öğretim elemanları ve Sağlık Hizmetleri MYO öğrencileri katıldı.

“Paramedik Bölümümüz tercih sıralamasında en yüksek puana sahip”
Açılış konuşmasını yapan Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Faruk Tan, “Paramedik Haftası’nın ikincisini düzenliyoruz. OMÜ Sağlık Hizmetleri MYO Üniversitemizin en eski kurumlarından birisidir. 1988 yılında 3 bölüm olarak kuruldu. 10 yıl sonra 20 öğrenciyle başladığımız paramedik programımızda şu anda eğitim ve öğretim gören birinci öğretimde 185, ikinci öğretimde ise 217 öğrenci bulunuyor. Bizim için sağlık hizmetlerinde eğitim alan bütün programlardaki öğrencilerimiz son derece kıymetli. Bunun için gerekli alt yapı, laboratuvar ve uygulama alanında özverili çalışmalar yürütüyoruz. Paramedik programı okulumuz için amiral gemisi. Her meslek grubunun bir takım göz ardı edilebilecek hata payları vardır fakat paramedik eğitimi alan arkadaşlarımızın sağlık personeli olarak hayata atıldıklarında hata payları yüzde sıfırdır. Doğru zaman, doğru müdahale, doğru enjeksiyon, doğru bilgilendirme ve bunların hepsi hızlı bir şekilde olmalı. Saniyelerle yarıştığınız bir meslek icra edeceksiniz. Uygulama merkezlerimizdeki alt yapımızda eksiklerimiz vardı. Rektörümüz Prof. Dr. Sait Bilgiç Hocamızın çabalarıyla 3 sene önce üniversitemize tam donanımlı İlk Yardım ve Acil Merkezi kazandırdık. Buna bağlı olarak müfredatımızda uygulamaya ve sosyal etkinlik projelerimize daha fazla ağırlık verdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu sene üniversiteye yerleştirmelerinde, OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzun İlk ve Acil Yardım Programına Türkiye genelinde, en yüksek puan alan öğrenciler girdi. Bu durum bizim için gurur verici ve sorumluluklarımızın da arttığının bilincindeyiz. Gününüz kutlu olsun” dedi.

“Sizler beklenilensiniz”
Paramedik mesleğinin özel bir alan olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, “Siz yardıma ve hayata tutunmak için, birisine el uzatacak, göz teması sağlayacak insanın beklediği kişisiniz, beklenilensiniz. Mesleğiniz sıradan bir meslek değil lütfen mesleğinizi para, gelir gibi günümüzün tuzaklarına kurban etmeyiniz. Bir insana çok zor anında yardımcı olmak onun gözlerindeki o müteşekkirliği ve güzel duyguyu görmek herhalde dünyanın en güzel duygularından birisidir. Sizleri tebrik ediyorum iyi ki varsınız. Sağlık Hizmetleri MYO’yu da tebrik ediyorum. Bu okulda öğrencisiyle, yöneticisiyle, akademisyeniyle eğitim ve öğretim için büyük fedakârlıkla çalışan bir ekip var. Aynı zamanda Sağlık İl Müdürlüğünün de katkıları büyük, onlara da teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese özlenen ve beklenen insanlar olarak gününüzü kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Önce siz gideceksiniz, önce siz cana temas edeceksiniz”
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık, İlaç ve Tıbbı Cihaz Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, “Mavi ile kırmızının ışığı altında orayı aydınlatanlar sizlersiniz. Sizlerle çalışmaktan gurur duyuyorum. Sizler de gelecekte bu mesleğin içinde olacaksınız, önce siz gideceksiniz, önce siz cana temas edeceksiniz sonra bizlere emanet edeceksiniz. Kutsal bir göreviniz var. Mevzuatlardaki düzenlemelerle birlikte sizlerle çalışma imkânımız olacak. Biz sizler için varız, sizlerin de gelecekte bizler için oralarda olacağınızı biliyoruz. İstediğiniz her zaman bizlere ulaşabilirsiniz gününüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerinin uygulama derslerindeki becerilerinden oluşan videolar konuklara izletildi.
Samsun İl Ambulans Servisi Başhekimi çalışanlarından Paramedik Oğuz Çevik “Ülkemizde Acil Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi”, “Paramedik Mesleğinin Dünü Bugünü ve Yarını”, “Sahada ve Acil Çağrı Merkezinde Paramediğin Yeri”, “Meslek Etiği ve Hastaya Yaklaşım” konu başlıklarından oluşan sunumlarını gerçekleştirdi.
Sunumların ardından İlaç ve Tıbbı Cihaz Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Alaiddin Domaç’a ve sunum gerçekleştiren Paramedik Oğuz Çevik’e katkılarından dolayı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Faruk Tan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.
Etkinlik okul bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

SAMSUN

23 Aralık 2019 Pazartesi

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