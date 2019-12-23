Zihinsel engelli kadın 4. kattan düştü, hafif yaralı kurtuldu

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’un Terme ilçesinde dengesini kaybederek 4. kattan düşen zihinsel engelli kadın hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Terme Yenidoğan Mahallesi Sultan Selim Caddesi’nde 4 katlı bir binanın çatı katında dengesini kaybeden 39 yaşındaki zihinsel engelli Songül Cin, yaklaşık 10 metre yükseklikte asılı kaldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından asılı kaldığı noktadan kurtarılmaya çalışılan Cin, tüm çabalara rağmen tutulamayarak yere düştü. Olayı hafif yaralı olarak atlatan Songül Cin, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SAMSUN 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:16

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.