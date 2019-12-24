Müftü Çakı: "Piyango haramdır, yılbaşı asimilasyondur"

Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, piyango ve yılbaşı kutlamaları hakkında yaptığı açıklamada, “Piyango haramdır, yılbaşı asimilasyondur" dedi.

Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, piyango ve yılbaşı kutlamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Çakı, yaptığı açıklamada piyangonun haram olduğunu, oradan elde edilen paranın helal olmadığını söyledi. Yılbaşı kutlamaları hakkında da konuşan Veysel Çakı, kutlamalardaki dine uygun olmayan davranışların doğru olmadığını söyledi.

Bir yılı sağlıklı geçiren bir Müslümanın yeni bir yıla günahlarla başlamak yerine şükretmesi gerektiğini söyleyen Müftü Çakı, “Her millet kendi kültürünü kendi milli değerlerini muhafaza etmek durumundadır. Bu bir kültür yozlaşmasıdır. Bu bir asimilasyondur. Bizim bir başka milletlere benzemeye ihtiyacımızda yoktur” şeklinde konuştu.

Piyangonun haram olduğunu söyleyen Çakı, “Piyangonun veya kumarın millisi olmaz. Ben bu kelimeden de rahatsızım. Bizim mili diye bir piyangomuz söz konusu olamaz. Bu haramdır. Hangi çeşidi olursa olsun ister devlet ister şahıslar yapsın. Piyango haramdır ve asla caiz değildir. Oradan elde edilen para helal değildir. Hayır hasenat yapılmaz" diye konuştu.

Çakı sözlerine, “Bir Müslüman dünyada imtihandan geçiyor. Allah’a bağlılığını dinde ve Müslümanım sözünde ne kadar samimi olduğunun imtihanından geçiyor. Duruşumuz çok önemlidir. Bir Müslümanın az veya çok 3, 5 kuruş vererek bir piyango bileti alması onun ortaya koyduğu duruşu gösterir. Bu duruş yani benim gönlüm haramdan yana demektir. Allah bunu haram kılmış ama ben haramdan yana tavır alıyorum diye bir duruş sergilenmektedir ve bu ciddi sorunlar doğurur” şeklinde devam etti.



Şükür yerine günah olmamalı

Yılbaşı kutlamalarına da değinen Müftü Çakı, “Dine uygun olmayan içki, kumar ve buna benzer yanlış davranışlar doğru değildir. Bir yılı geçirmiş sağlıkla sıhhatle kazaya uğramadan, önemli bir hastalığa düçar olmadan bir yılı sağlıkla geçirdiysek bunun karşılığı haram olan içki kumar gibi kötülükler olmamalıdır. Şükür olmalıdır. Allahü Teala Kur’anı Kerim’de, ‘Şükrederseniz nimetimi artırırım. Ama nankörlük yaparsanız benim azabım çok çetindir’ buyuruyor. Bir yıl sağlıklı sıhhatli çoluğuyla çocuğuyla bir yıl geçiren bir Müslümanın bunun sonucunda Rabb'ine isyan ile günahlar ile yılı bitirmemesi yeni yıla böyle günahlarla başlamaması gerekir” sözlerini kullandı.



Kültür yozlaşması

Yılbaşı kutlamalarının bir başka kültürün ürünü olduğunu söyleyen Veysel Çakı şunları söyledi:

“Hele bu yılbaşı kutlaması bir başka millete bir başka kültüre bir başka dinin mensupları yaptığı için onunla bunu tercih etmesi bu davranış içine girmesi de çok tehlikeli sonuçlar doğurur. En hafif ifadesi ile bu kültür yozlaşmasıdır. Bizim yeterince dini bayramımız var. Milli bayramlarımız var. Bizim başkalarının ne Noel’ine ihtiyacımız var ne yılbaşı kutlamalarına ihtiyacımız var ne de çam süslemesine ihtiyacımız var. Bizim yeteri kadar milli bayramlarımız kültürel ve dini bayramlarımız vardır. Her millet kendi kültürünü kendi milli değerlerini muhafaza etmek durumundadır. Bu bir kültür yozlaşmasıdır. Bu bir asimilasyondur. Bizim bir başka milletlere benzemeye ihtiyacımız da yoktur. Toprak dediğiniz vatan dediğiniz sadece kuru bir toprak parçası değildir. Peki ya nedir? Vatanı korumak demek o milleti millet yapan değerlerin, milli değerlerin, kültürel değerlerin, dilin, örfün, geleneğin muhafaza edilmesi demektir.”

SAMSUN 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:18

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