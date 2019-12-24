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Vali Kaymak milli sporcularla sabah namazında

İHA

Samsun Valisi Osman Kaymak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) sürekli olarak eğitim gören milli sporcular ile sabah namazında buluştu.

Vali Kaymak milli sporcularla sabah namazında

Samsun Valisi Osman Kaymak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) sürekli olarak eğitim gören milli sporcular ile sabah namazında buluştu.
Büyük Cami'de kılınan sabah namazının ardından milli sporcular ve antrenörleriyle kahvaltıda bir araya gelen Vali Kaymak, uluslararası müsabakalarda Türk bayrağını göndere çektiren milli sporculara teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi. Vali Kaymak burada yaptığı konuşmasında, “Dünya ve Avrupa şampiyonalarında, rengini şehitlerimizin kanından alan Türk bayrağımızı, müsabakalarda layıkıyla dalgalandıran ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde(TOHM) eğitim gören milli sporcularımızın tüm gençlerimize örnek olmasını dilerim” dedi.

SAMSUN

24 Aralık 2019 Salı

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