Ayvacık’ta orman yangını

Samsun'un Ayvacık ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın meydana geldi.
Zafer Mahallesi’nde gece saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın alanına giden Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, örtü yangını şeklinde çıkan alevlere müdahale ederek büyümeden söndürdü.
SAMSUN
24 Aralık 2019 Salı
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