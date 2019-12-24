Samsun'da silah operasyonu

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde polisin bir ev iş yerinde yaptığı aramada, ruhsatsız 6 tüfek, 1'i kurusıkı 3 tabanca ele geçirildi. Ev sahibi Ç.G. (26) gözaltına alındı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışma sonucu Ç.G.'nin Kirazlıkçay Mahallesi´ndeki ev ve iş yerinde arama yaptı. Aramalarda, hepsi de ruhsatsız biri kurusıkı 3 tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 otomatik tüfek, 1 tek kırma tüfek, 2 mavzer tüfek, 1 bıçak ve 27 adet 9 milimetre ve 7.65 milimetre çapında mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ç.G., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
SAMSUN
24 Aralık 2019 Salı
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