Bafra Belediye Bülteni okurlarıyla buluştu

Bafra Belediye Bülteni, yeni yüzüyle yeniden okurlarıyla buluştu.

Bafra Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından çıkartılan Bafra Belediye Bülteni, 2020 yılına yeni yüzüyle giriyor. Her geçen gün değişen ve gelişen hizmet kalitesiyle adından sıkça söz ettiren Bafra Belediyesi, ikinci kez okurlarıyla buluşturduğu bülten ilçede ilgiyle karşılandı. Bafra Belediye Bülteninin ilçede bulunan resmi kurumlar, dernekler, muhtarlıklar ve çok sayıda noktaya dağıtımı gerçekleşti. Bülten ayrıca TBMM ve ülke genelindeki Bafra derneklerine de ulaştırılıyor. Bafra Belediyesinin yapmış olduğu hizmetlerin yer aldığı bülten, önemli bir eksikliği gidererek halkın da beğenisini kazandı.

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