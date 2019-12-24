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Samsunda “Hikayenin Kahramanı Kim” semineri Akyüz: “Kadının gücüne inanıyoruz” Eldemir: “Herkes ...

İHA

"Hikayenin Kahramanı Kim" semineri ve TOBB Samsun KGK Genişletilmiş Toplantısı'nda konuşan TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, kadınların gücüne inandıklarını ve istediği zaman her zorluğun üstesinden gelebileceğini söyledi.

Samsunda “Hikayenin Kahramanı Kim” semineri Akyüz: “Kadının gücüne inanıyoruz” Eldemir: “Herkes elini taşın altına koymalı”

“Hikayenin Kahramanı Kim” semineri ve TOBB Samsun KGK Genişletilmiş Toplantısı’nda konuşan TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, kadınların gücüne inandıklarını ve istediği zaman her zorluğun üstesinden gelebileceğini söyledi.
Samsun TSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu’nun organizasyonu ile yayınevi kurucusu Tuğba Dedeoğlu Demir’in sunumuyla, “Hikayenin Kahramanı Kim” adı altında seminer düzenlendi. Etkinlikte konuşan TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, yürüttükleri faaliyetler ve projeler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Bugüne kadar yürüttükleri çalışmalardan çok daha fazlasını yapma hevesi ve azmi içinde olduklarını belirten Akyüz, “Bu çalışma dönemine ilişkin olarak kendimize iki temel hedef belirledik. Bir tanesi bu şehrin marka değerine katkıda bulunmak, bir diğeri ise, kadın girişimciliğinin sürdürülebilirliğine destek olmak. Biz bu iki hedefe adım adım sizlerin de aktif katılımıyla ilerlemek istiyoruz” dedi.

“Önemli bir misyon üstlendik”
Konuşmasında TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’ndan da bahseden Akyüz, “Ülkemizin 81 ilinde örgütlü olan Kadın Girişimciler Kurulu, kadın girişimci sayısını artırmak adına gönüllü olarak çalışıyor. Samsun Kadın Girişimciler Kurulumuzda Samsun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Aslına bakarsanız bu bizim üstlendiğimiz çok önemli bir misyon. Ülkemiz nüfusunun yarısını neredeyse kadınlar teşkil ederken, maalesef çalışabilir nüfustaki kadınların iş gücüne katılımı yüzde 30larda. Bu rakam oldukça düşük. Ekonominin ve girişimciliğin, ülkelerin gücünü tayin ettiği bu düzende bu sorumluluğu sadece erkeklere yükleyemeyiz. İşte bu yüzden kadının ekonomiye katkı vermesi, bizlerin de buna kayıtsız kalmamız çok kıymetli. Bizlerde bu amaç doğrultusunda 12 yıldır kadınların ekonomide varlık göstermesi için motivasyon sağlamaya çalışıyoruz. Gayretlerimizin karşılığını da alıyoruz. Bu yıl kadın girişimci sayımız 914 bin 454 oldu. Ancak, bunun yetmediğinin de bilincindeyiz. İşte bu yüzden kadınların ekonomik hayata katılımını teşvik etmek ve bunu sürdürülebilir kılmak adına düzenlediğimiz programlara gösterdiğiniz ilgi ve heyecan bizim için çok kıymetli” diye konuştu.

“Kadının gücüne inanıyoruz”
Kadınların istedikleri zaman her zorluğun üstesinden gelebileceğinin altını çizen Akyüz, “Biz kadınlar, organizasyon kabiliyeti gelişmiş, duygusal zekası yüksek, empati kabiliyeti üst düzeyde, çok yönlü düşünce becerisine sahip, üstün donatılarla donatılmış haldeyiz. Doğuştan girişimciyiz. Ancak, istatistikler bize kapasitemizi atıl durumda bıraktığımızı söylüyor. Lütfen kapasitemizi ziyan etmeyelim. Hem kendimize, hem de ülke olarak ortaya koyduğumuz hedeflere engel olmayalım. Sonuç itibariyle; kadın girişimcilere ihtiyacımız var, hayatın her alanında, kamuda, özel sektörde sosyal alanda fark yaratabilir, faydalı olabiliriz. Lütfen içimizdeki o sese, heyecana, hayallere kulak verelim. Ulu Önder Atatürk’ün Türk kadını için sarf ettiği o güzel sözleri bir hatırlayalım; “Dünyada hiçbir ülkenin kadını, ben Anadolu Kadınından daha çok çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret gösterdim diyemez” diyor. Öyleyse bugünkü Türk kadınının, 100 yıl öncesindeki kadından azim, çalışkanlık ve zafer kazanma becerisi konusunda ne eksiği olabilir ki? Elbette hiçbir eksiği yok. Bugün sadece savaşın adı değişmiş, mücadele edilen cepheler başkalaşmıştır o kadar. O gün istiklal için verilen savaş, bugün istikbal için verilmektedir. Ve Türk kadını o bereketli ellerini hayatın en içinde ekonomide, siyasette, bilimde ve sanatta taşın altına koyacaktır. Biz kadının gücüne inanıyoruz. Sizin de kendinize inanmanızı istiyoruz. Çünkü biz bunu yaparız. Sizlerle birlikte, kadın girişimci gücü olarak kentimize ve ülkemize çok kıymetli değerler kazandıracağımıza inanıyoruz” diyerek konuşmasını bitirdi.

“Herkes elini taşın altına koymalı”
Toplantının bir konuşma yapan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Eldemir, Anadolu kültüründe kadınların yeri ve önemine değindi. Fırsat verildiğinde kadınlarında en az erkekler kadar, hatta çoğu zaman erkeklerden çok daha başarılı olduklarını belirten Fahri Eldemir, “Çoğu kez o fırsatı kendilerinin oluşturduklarına da şahit olduk. Daha kalkınmış bir ülke için birlikte çalışmalıyız. Bu bir kültürel dönüşüm. Bu dönüşüme siyasi aktörlerden bürokratlara ve sivil toplum örgütlerine kadar her kesim daha çok destek vermelidir. Hayatın her alanında göstermiş olduğunuz çaba takdire şayandır. Biliniz ki; bu çabalarınızda biz erkekler her zaman yanınızda yer alarak sizlerle birlikte yürümeye hazırız. Sizlerin kazanacağı her başarıyı kendi başarımız olarak görmekteyiz. Çünkü bu işin kadının erkeği yok. Bu bir gelecek meselesi. Herkes gücü yettiğince elini taşın altına koymalı. Herkes gücü yettiğince birbirine destek olmalı. Bu bağlamda Kadın Girişimciler Kurulumuzun yapmış olduğu her çalışmayı anlamlı buluyor, kültürel dönüşüme katkı vereceğine inandığımız bu çabayı destekliyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

SAMSUN

24 Aralık 2019 Salı

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