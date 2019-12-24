İletişim Fakültesi öğrencilerinden “OMÜ Masal” uygulaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencileri, görme engelliler için geliştirdikleri akıllı telefon uygulaması “OMÜ Masal”ı tanıtmak için Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i makamında ziyaret etti.

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Onur Bekiroğlu’nun yürüttüğü Toplumsal Sorumluluk Projesi dersi kapsamında hazırlanan “OMÜ Masal” uygulaması 2020 yılından itibaren faaliyete girecek ve platformlardan erişime sunulacak. Uygulamayı tanıtan öğrencileri tebrik eden Rektör Bilgiç, “Gönüllülük esasına dayanarak oluşturduğunuz projeyi destekliyorum. Bu projenin sürdürülebilir olması önemli, sizler mezun olduktan sonra uygulamayı geliştirecek öğrencilerin aynı özveriyle çalışması gerekiyor. Türk kültürünün yabancı ülkelere tanıtılması açısında masalların yabancı dillere çevrilmesi güzel, zamanla bu dillerin arttırılabileceğini düşünüyorum. Bu bir ekip işi, diğer fakültelerle iş birliği kurmanız güzel bir davranış. Sizleri ve arkadaşlarınızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



Projenin OMÜ’ye artı değer katması hedefleniyor

Geliştirdikleri uygulama hakkında bilgi veren Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Açelya Kaynar ekip arkadaşları adına şu açıklamalarda bulundu: “Aplikasyonun yazılımını görme engellilerin sesleriyle yönlendirerek kullanabilecekleri şekilde planladık. Masallar, Türk kültüründe önemli yer tutan anonim masallardan oluşuyor. Aynı zamanda grupta görev alan arkadaşımız Nur Demir, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun'a çıkışının 100. yılına özel 'Doğum Günüm Atatürk' adlı masalı yazdı. Uygulamada masalların İngilizce, Fransızca ve Almanca çevirileri de yer alıyor. Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Rıfat Günday ve Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Bakır hocalarımızdan masalların yabancı dillere çevrilmesi noktasında destek aldık. Projenin yazılımını ise Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Serdar Cıda yaptı. Bu projenin İletişim Fakültesine ve üniversitemize artı değer katmasını amaçlıyoruz.”

SAMSUN 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:18

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