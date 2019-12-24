OMÜ Ziraat Fakültesinden tohum sergisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi “Tohum Sergisi” açtı.

Tarla Bitkileri Bölümü ve Tarımsal Biyoteknoloji 4. sınıf öğrencilerinin, Tohum Bilimi ve Teknolojisi ile Tohumculukta Biyoteknoloji dersi kapsamında açtıkları “Tohum Sergisi” 70 ayrı projeden oluşuyor. Tarla Bitkileri bölümünden 42, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümünden 30 öğrencinin 14 hafta boyunca hazırladığı projeler ziyaretçiler ile buluştu.



“Tohumu ve bitkiyi eşleştirerek tanımak”

Dersi yürüten ve serginin moderatörlüğünü yapan Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahane Funda Arslanoğlu, “Öğrencilerimiz dersimiz kapsamında; tohum, tohumculuk gibi kavramları, bitki ekim zamanlarını, bitkilerin Türkçe ve Latincesini öğreniyorlar. Bu projenin amacı ise öğrencilere tohum ve tohumculuğu başkalarına ilginç bir şekilde nasıl anlatabileceklerini göstermektir. Sergilenen projeler, geçen sene olduğu gibi ilk ve ortaokullardaki öğrenciler ile buluşturulacak” diye konuştu.

Hazırlığı 14 hafta süren projelerin sergisini farklı bölümlerden öğrenciler ve akademisyenler ziyaret etti. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen sergi, yoğun ilgi gördü.

SAMSUN 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:18

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