‘Ruhsatız silah’ operasyonu şüphelisine adli kontrol

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

‘Ruhsatız silah’ operasyonu şüphelisine adli kontrol

İHA

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 'ruhsatsız silah' satışı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde ‘ruhsatsız silah’ satışı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre; Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdikleri istihbari çalışmalar neticesinde Kirazlıkçay Mahallesi’nde Ç.G. (26) isimli şahsa ait ikamette ve iş yerinde yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet bıçak ve silahlara ait 27 adet mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili Ç.G. gözaltına alınarak Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İfadesi alınan şahıs daha sonra Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Ç.G. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN

24 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:18
  • GÜNEŞ 07:51
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 14:56
  • AKŞAM 17:17
  • YATSI 18:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlkadım'dan eğitim yuvalarına fiziki destek
YEREL HABERLER İlkadım'dan eğitim yuvalarına fiziki destek
OMÜ Ziraat Fakültesinden tohum sergisi
YEREL HABERLER OMÜ Ziraat Fakültesinden tohum sergisi
İletişim Fakültesi öğrencilerinden “OMÜ Masal” uygulaması
YEREL HABERLER İletişim Fakültesi öğrencilerinden “OMÜ Masal” ...
Şaşılığın tedavisi için geç kalmayın
YEREL HABERLER Şaşılığın tedavisi için geç kalmayın
İşte geleceğin meslekleri Akademisyen geleceğin mesleklerini duyurdu Yeni oluşacak meslekler arasında, büyük veri uzmanlığı, robotik uzmanlığı ve mühendisliği, yeni teknoloji uzmanlığı, dijital dönüşüm uzmanlığı, yapay zeka ve makine ile öğrenme uzmanlığı, süreç otomasyon uzmanlığı yer aldı
YEREL HABERLER İşte geleceğin meslekleri Akademisyen geleceğin ...
Samsunda “Hikayenin Kahramanı Kim” semineri Akyüz: “Kadının gücüne inanıyoruz” Eldemir: “Herkes elini taşın altına koymalı”
YEREL HABERLER Samsunda “Hikayenin Kahramanı Kim” semineri Akyüz: ...
Yılmaz’dan kazada ölen öğrencilerin ailelerine taziye
YEREL HABERLER Yılmaz’dan kazada ölen öğrencilerin ailelerine taziye
Rüzgar çatı uçurdu
YEREL HABERLER Rüzgar çatı uçurdu
OMÜ’den uluslararası iş birliği anlaşması
YEREL HABERLER OMÜ’den uluslararası iş birliği anlaşması
İlkadım Belediyesinden “köy evi” projesi
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesinden “köy evi” projesi
Bafra Belediye Bülteni okurlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Bafra Belediye Bülteni okurlarıyla buluştu
Emniyetten ‘ters yön’ uyarısı
YEREL HABERLER Emniyetten ‘ters yön’ uyarısı
Samsun'da silah operasyonu
YEREL HABERLER Samsun'da silah operasyonu
İki öğrencinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan Yunus Emre, o anları anlattı
YEREL HABERLER İki öğrencinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan Yunus ...
Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden TSE yetkilendirme duyurusu
YEREL HABERLER Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden TSE ...
Geleceğin İnşasında Tecrübenin Rolü YÖK Üyesi Yaylalı SAMÜ'de öğrencilerle tecrübelerini paylaştı
YEREL HABERLER Geleceğin İnşasında Tecrübenin Rolü YÖK Üyesi Yaylalı ...
Çarşamba'da ‘ruhsatız silah’ operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Çarşamba'da ‘ruhsatız silah’ operasyonu: 1 gözaltı
Aşırı tüylenme depresyona sürüklüyor
YEREL HABERLER Aşırı tüylenme depresyona sürüklüyor
Ayvacık’ta orman yangını
YEREL HABERLER Ayvacık’ta orman yangını
Çarşamba Devlet Hastanesinde ‘kaliteli hizmet’ çalışmaları
YEREL HABERLER Çarşamba Devlet Hastanesinde ‘kaliteli hizmet’ ...
Vali Kaymak milli sporcularla sabah namazında
YEREL HABERLER Vali Kaymak milli sporcularla sabah namazında
Müftü Çakı: "Piyango haramdır, yılbaşı asimilasyondur"
YEREL HABERLER Müftü Çakı: "Piyango haramdır, yılbaşı ...
Vezirköprü'de mütevelli heyetine 2 muhtar
YEREL HABERLER Vezirköprü'de mütevelli heyetine 2 muhtar
Üniversite öğrencilerinden atık malzemelerden sokak hayvanlarına yuva
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerinden atık malzemelerden sokak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X