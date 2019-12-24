Samsun’da okul girişinde ağaç devrildi

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’da bir okul girişinde bulunan kaldırımdaki ağaç devrildi, olası bir facia ucuz atlatıldı.

İlkadım ilçesi Lise Caddesi’nde bulunan ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle kaldırımın üzerine devrildi. Olayın öğrencilerin ders çıkışı saatinden 20 dakika önce olması ve kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Olayın meydana geldiği anlarda ehliyet sınavının da olduğu öğrenilirken, okul önündeki kaldırımlara devrilen ağaç Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerince küçük parçalara ayrılarak kaldırıldı. Kaldırma çalışmasında trafik polisi tarafında yol emniyeti alındı.

SAMSUN 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:17

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.