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Rektör Aydın: “Gençlere ilim ve medeniyet tasavvuru kazandırmayı hedefliyoruz” Genel Başkan Şen’den ...

İHA

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, gençlere ilim ve medeniyet tasavvuru kazandırma hedefiyle eğitim felsefelerini oluşturduklarını söyledi.

Rektör Aydın: “Gençlere ilim ve medeniyet tasavvuru kazandırmayı hedefliyoruz” Genel Başkan Şen’den Rektör Aydın’a ziyaret

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, gençlere ilim ve medeniyet tasavvuru kazandırma hedefiyle eğitim felsefelerini oluşturduklarını söyledi.
Cihannüma Derneği Genel Başkanı ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İştişare Kurulu Üyesi Mustafa Şen, Cihannüma Samsun İl Temsilcisi İlker Efe, Cihannüma Bölge Koordinatörü İrfan Göz, TÜGVA İl Başkan Yardımcısı Emre Güneş, Atakum TÜGVA İlçe Başkanı Hüseyin Hami Kasım ile birlikte Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın’ı makamında ziyaret etti.
Merkez Rektörlük Ofisi’nde gerçekleşen ziyarette Cihannüma Derneği ve TÜGVA’nın ülke çapındaki faaliyetleri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Samsun Üniversitesi’nin, gençlere ilim ve medeniyet tasavvuru kazandırma hedefiyle eğitim felsefesini oluşturduğunu ifade eden Rektör Aydın, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmanın ülkenin yarınlarına büyük katkı sağlayacağına inandığını ve bunu dikkate alarak üniversite yapısını kurguladıklarını ifade etti.
Nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, Genel Başkan Şen’e hediye takdim etti.

SAMSUN

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:19
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