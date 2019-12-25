19 Mayıs Belediyesi çevre temizliğini sürdürüyor

19 Mayıs Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler çevre temizliğine ara vermeden devam ediyor.

İlçedeki çöp konteynerlerini yıkayıp, dezenfekte ettikten sonra haşerelere karşı ilaçlayan ekipler, halk sağlığını korumak adına ayrıca ilçe merkezindeki cami tuvaletlerinde de dezenfekte etme ve ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Çöp konteynerlerinin yıkatıldığını ve dezenfeksiyonunun yapıldığını, haşerelerle ilaçlama yapmak suretiyle mücadele edildiğini söyleyen 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Halk ve çevre sağlığını korumak bizim için çok önemli. Sağlıklı insan, temiz çevre bilinci ile çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SAMSUN 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:19

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