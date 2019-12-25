Okul idareciler ve öğretmenler tarafından boyandı Kızlan Ortaokulu yeni yıla rengarenk giriyor

Samsun Alaçam Kızlan Ortaokulunda görev yapan idareci ve öğretmenler okulu boyayarak yeni yıla rengarenk giriyor.

Eğitimöğretim yılı başında bütçe yetersizliğinden dolayı boyanamayan okul dış cephesi, hayırsever vatandaşların yaptığı boya sayesinde okul idarecileri ve öğretmenleri tarafından boyandı. Okullarına bağış yapan hayırsever Dursun Çağlar ve Ömür Dursun’a teşekkür eden Okul Müdürü Sefer Coşkun, "Daha güzel bir ortamda eğitim hizmeti verebilmek için öğretmenlerimiz teneffüslerinden ve öğle molalarından feragat ederek okulu boyadılar. Öğretmenlerimizle birlikte elbirliği ile okulumuzu güzelleştirmeye çalışıyoruz. Amacımız çocuklarımızın iyi bir okulda eğitim öğretim almaları sağlamak” dedi.

SAMSUN 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:19

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