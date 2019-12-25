SAMDOB’dan yeni yıla özel konser

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) unutulmaz film müziklerinin seslendirildiği bir yeni yıl konseri ile 2020 yılına hoşgeldin demeye hazırlanıyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin 2019 yılında gerçekleştireceği son etkinlik olan Yeni Yıl Konseri’nde hafızalara kazınmış film müziklerini seslendirecek. Orkestra şefi Halkan Kalkan’ın yönetiminde yapılacak etkinlik 28 aralık Cumartesi akşamı saat 20.00’de Aydın Gün Salonunda gerçekleşecek.

Yerli ve yabancı film müziklerinin seslendirileceği konserde Cesur Yürek, Evde Tek Başına, “Görevimiz Tehlike”, “Tosun Paşa” gibi 7’den 70’e herkesin bildiği film müziklerinin yanı sıra, farklı filmlerde karşılaşılan “My Way”, “La vie en Rose” gibi şarkılar, Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının performanslarıyla sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

SAMSUN 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:19

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