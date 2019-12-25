Samsun'da hastane önünde kaza: 2 yaralı

Samsun'da içlerinde hasta bulunan 2 otomobilin hastane önünde çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi Aziziye Caddesi Gazi Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta olan komşusu olan lise öğrencisi kızı hastaneye götüren İbrahim Gül idaresindeki 55 AAB 840 plakalı otomobil ile hasta olan eşini hastaneye götüren Hüseyin Bayraktar yönetimindeki 55 AYP 39 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Hüseyin Bayraktar ile hasta olan lise öğrencisi Yeşim İlter yaralandı. Yaralılar, Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:19

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