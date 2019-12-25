İlkadımlı kadınlardan örnek kampanya

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İlkadımlı kadınlardan örnek kampanya

İHA

İlkadımlı kadınlardan örnek kampanya

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı el nakışı kursiyerleri tarafından düzenlenen yardım kampanyasıyla 200 minik öğrenci sevindi.
İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve İlkadım Halk Eğitim Merkezine bağlı el nakışı kursunda eğitim gören kadınlar kurs eğitmeni Ayla Kalaysız öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası ile Havza Çiftlik Naciye Öncel İlköğretim Okulunda eğitim gören iki yüz öğrenciye kışlık giyecek ve kırtasiye yardımı yapıldı. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından tahsis edilen otobüs ile hediyeleri ulaştırmak için yola çıkan kadınlar İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a sağladığı imkanlar ve verdiği destekler için teşekkür ettiler.

“Çocukların gülümsemesi en büyük ödül”
Gerçekleştirdikleri anlamlı ve örnek kampanya için teşekkür konuşması gerçekleştiren İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcı Şerif Mırık, “Her şeyden önce bu anlamlı kampanya ile çocukları mutlu edecek olmamız ve onların gülümsemeleri hepimiz için en büyük ödül olacak. Bir işe kadının eli değdiği zaman o iş mutlaka güzelleşir. İşte bu kampanyada o güzel işlerden biri olmuş. Bir çocuğu sevindirmek en güzel mutluluklardan biridir. Burada herkes karınca kararınca bir şeyler yapmış veya maddi olarak katılamasa da gönüllü olmuş. Bu güzel ve sıcak ortamı sağlamak bizim için çok önemli. İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak her zaman desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ben de İlkadım Başkanımız Necattin Demirtaş adına hepinize yürekten teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

SAMSUN

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:52
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 14:57
  • AKŞAM 17:17
  • YATSI 18:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Hamsi Festivali
YEREL HABERLER Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Hamsi ...
Özdemir: “Müftülük çok önemli ve ulvi bir görev"
YEREL HABERLER Özdemir: “Müftülük çok önemli ve ulvi bir görev"
Başkan Kılıç: "Hep birlikte Termemizi daha ilerilere taşıyacağız"
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: "Hep birlikte Termemizi daha ilerilere ...
Evi yanan yaşlı kadın çadırda yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Evi yanan yaşlı kadın çadırda yaşam mücadelesi ...
Eski dünya şampiyonu güreşçi kazada yaralandı Otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Eski dünya şampiyonu güreşçi kazada ...
Samsun'da hastane önünde kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da hastane önünde kaza: 2 yaralı
SAMDOB’dan yeni yıla özel konser
YEREL HABERLER SAMDOB’dan yeni yıla özel konser
Okul idareciler ve öğretmenler tarafından boyandı Kızlan Ortaokulu yeni yıla rengarenk giriyor
YEREL HABERLER Okul idareciler ve öğretmenler tarafından ...
Evi yanınca gözyaşlarına boğulan o babanın artık yüzü gülüyor
YEREL HABERLER Evi yanınca gözyaşlarına boğulan o babanın artık yüzü ...
Bafra Millet Bahçesi için ilk imzalar atıldı
YEREL HABERLER Bafra Millet Bahçesi için ilk imzalar atıldı
19 Mayıs Belediyesi çevre temizliğini sürdürüyor
YEREL HABERLER 19 Mayıs Belediyesi çevre temizliğini sürdürüyor
Rektör Aydın: “Gençlere ilim ve medeniyet tasavvuru kazandırmayı hedefliyoruz” Genel Başkan Şen’den Rektör Aydın’a ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Aydın: “Gençlere ilim ve medeniyet tasavvuru ...
5 ülkeden öğrencilere sıfır atık yaklaşımı anlatılacak
YEREL HABERLER 5 ülkeden öğrencilere sıfır atık yaklaşımı ...
Şampiyon Esma Alper çini boyadı, bebek örgüsü yaptı
YEREL HABERLER Şampiyon Esma Alper çini boyadı, bebek örgüsü yaptı
Samsun'da tekli eğitime geçişte 1 okul kaldı Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen: “2020 Eylül’de il genelinde tekli eğitime geçmiş olacağız” “Anadolu liselerinin dışında hiçbir okulumuzda 30 mevcudun üzerinde öğrencimiz yok” “Kış şartları için gerekli tedbirler alındı”
YEREL HABERLER Samsun'da tekli eğitime geçişte 1 okul kaldı Samsun ...
“Saç kazanacağım derken, erkekliğinizi kaybedebilirsiniz” Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş: “Doktor onayı ve tavsiyesi olmadan bu tür ilaçların kullanılması sakıncalıdır”
YEREL HABERLER “Saç kazanacağım derken, erkekliğinizi ...
Yaşam azminin karşısında pankreas kanseri bile duramadı Pankreas kanseri hastası iyileşme süreciyle literatürü bile yanılttı
YEREL HABERLER Yaşam azminin karşısında pankreas kanseri bile ...
Yangınlar ucuz atlatıldı 1 haftada 13 yangın meydana geldi
YEREL HABERLER Yangınlar ucuz atlatıldı 1 haftada 13 yangın meydana ...
Samsun'da 13 noktada çıkan örtü yangınları kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da 13 noktada çıkan örtü yangınları kontrol ...
Meteorolojiden fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden fırtına uyarısı
Samsun’da okul girişinde ağaç devrildi
YEREL HABERLER Samsun’da okul girişinde ağaç devrildi
İlkadım'dan eğitim yuvalarına fiziki destek
YEREL HABERLER İlkadım'dan eğitim yuvalarına fiziki destek
‘Ruhsatız silah’ operasyonu şüphelisine adli kontrol
YEREL HABERLER ‘Ruhsatız silah’ operasyonu şüphelisine adli kontrol
OMÜ Ziraat Fakültesinden tohum sergisi
YEREL HABERLER OMÜ Ziraat Fakültesinden tohum sergisi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X