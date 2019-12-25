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Samsun TSO’nun bütçesi 11 milyon 300 bin TL

İHA

Samsun TSO aralık ayı olağan meclis toplantısında, 2020 yılı tahmini bütçesi 11 milyon 300 bin TL olarak oy birliği ile kabul edildi.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), 2019 yılının son meclis toplantısı gerçekleştirildi. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nun iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Ardından Samsun TSO’nun 2020 yılı gelirgider bütçesi görüşüldü.
Salih Zeki Murzioğlu, “Oldukça yoğun bir gündemimiz var bugün. Odamızın 2020 yılı bütçe tasarısı ana gündemimizi oluşturuyor. 2019 yılı bütçemiz 9 milyon 950 bin liraydı. 24 Aralık 2019 tarihi itibariyle 10 milyon 328 bin lira olarak bütçe gerçekleşti. Giderimizse 6 milyon 761 bin lira olarak gerçekleşti. Buna göre yaptığımız bütçeyi demek doğru yapmışız. İyi bir denge yakaladığımızı düşünüyorum” dedi.
Konuyla ilgili söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören, “9 milyon 950 bin lira olarak huzurlarınıza sunduğumuz ve kabul ettiğiniz 2019 yılı bütçemizin 3.5 milyon lira bir tasarrufla bu yıl gerçekleşeceğini yani gelir gider arasında olumlu yönde bir farkımız olduğunu belirtmek isterim. Çalışmalarımız sonucunda 2020 yılı bütçemizi yüzde 13.5’luk bir artışla planladık. Yani bu da 2020 yılı bütçemizin 11 milyon 300 bin lira olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. 2020 yılı bütçemizin tasarruflu geliri bol gideri az bir bütçe olarak geçekleşmesini umut ediyorum” şeklinde konuştu.
Ardından ise yapılan oylamada Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2020 yılı tahmini bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Oylamanın ardından Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2020 yılı tahmini gelirgider bütçesine desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür ederek, “Hepinizin bildiği gibi zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. Dilerim; hepinizin çalışmalarının, beklentilerinin karşılık bulduğu bir yıl olsun. Samsun’un sahip olduğu potansiyelin ekonomik değerini bulduğu, refah seviyemizin yükseldiği, tüm dünyada barışın ve huzurun hüküm sürdüğü bir başlangıç olsun. Evlerimize, işyerlerimize bolluk, bereket ve huzur getirmesi dileğiyle hepinizin yeni yılını kutluyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
Diğer gündem maddelerinin de görüşülüp karara bağlanmasının ardından meclis toplantısı sona erdi. Toplantıda ayrıca Vergi Dairesi Usul Müdürü Murat Kahramanoğlu tarafından Vergi Usul Kanunu'nda EUygulamalara ilişkin yapılan değişiklikler hakkında üyeleri bilgilendirdi.

SAMSUN

25 Aralık 2019 Çarşamba

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