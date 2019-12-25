Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Samsun'da polisin uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.K. ve Ö.F.S.'nin içinde bulunduğu araçta yaptıkları aramada 365 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili E.K. ve Ö.F.S. gözaltına alınarak, "Uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:19

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