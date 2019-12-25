OMÜ öğrencilerinden Aybüke Yalçın anısına kütüphane

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri şehit öğretmen Aybüke Yalçın anısına kütüphane kurdu.

OMÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin 'Sosyal Sorumluluk Projesi' dersi kapsamında 'Bir Kitapla Başla' sloganı ile Çarşamba ilçesinde bulunan Epçeli Şehit Burak Çeviker İlk ve Ortaokuluna kurdukları kütüphaneye 3 bin 500 üzerinde kitap bağışlandı. Kütüphanenin zemin döşemesinden boyasına kadar her şeyi yeniden yapan öğrenciler kütüphaneye 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce karne günü şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adı verdi.



"Bu işi çok önemsiyorum"

Kitap okunması üzerine Samsun’da birçok proje yürüttüklerini belirten Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Yetik, “İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin yaptıkları bu işi çok önemsiyorum. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Kitap okuma oranını arttırmak adına projelerimiz devam ediyor. İnşallah gelecek nesil bu oranı artırarak devam edecek” diye konuştu.



“Şenay öğretmenimiz cehaletle savaşta şehit olmuştur"

Kütüphane açılışında bir konuşma yapan Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, “Şenay öğretmenimiz cehaletle savaşta şehit olmuştur. Bilgi olmadan hiçbir şey olmaz. Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman bilgi ve birikimlerinin ne kadar geliştiğini görüyoruz. Bu seviyeye ulaşamayan milletlerin de sömürüye maruz kaldığını görüyoruz. Bu vesile ile ben ilçemizdeki üniversite kampüsünün ilçeyi çok büyük oranda dönüştürdüğünü düşünüyorum. Öğrenci arkadaşların da toplumla uyumlu projeler yaptıklarını görüyorum. Bu tür projeleri, toplumda bilginin yansıması olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.



"Herkes meselenin kutsiyetinin ve öneminin farkında"

Kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçen öğrencilere teşekkür eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Cehaletle savaşarak insanlara okumanın kutsiyetini anlatmak için öğretmenlik mesleğini icra ederken şehit olan Şenay Aybüke Yalçın adına açılan ve yine bu cehaletin eseri şehit olmuş bir kardeşimizin adını taşıyan bu okuldaki kütüphaneyi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Herkes meselenin kutsiyetinin ve öneminin farkında. Ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek ve ne kadar çok eve kitap sokabilirsek o kadar mutlu oluruz” dedi.



“Okul, genç beyinlere; insanlığı, sevgiyi, saygıyı ve bağımsızlık onurunu öğretir"

Fakülte öğrencilerinin bu şekilde bir projeye imza attıkları için gurur duyduklarını belirten İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta, “Okul, genç beyinlere; insanlığı, sevgiyi, saygıyı ve bağımsızlık onurunu öğretir diyor ya Mustafa Kemal Atatürk, bunu kitap ile yapıyoruz işte. Okul, kitap, öğretmen ve öğrenci bunların hepsi bir çatı altında birleştiği zaman maksat hasıl olmuş oluyor” şeklinde konuştu.



“Amacımız şehitlerimizin adını aynı çatı altında birleştirmek"

Bir Kitapla Başla isimli sosyal sorululuk projesini yapan grubu temsilen açıklamalarda bulunan grup üyesi Faruk Polat, “Amacımız şehit öğretmeniniz Şenay Aybüke Yalçın’ın ve okula adını veren şehidimiz Burak Çeviker’in adını bir çatı altında birleştirmekti. Projemizi tamamlayarak kütüphanemizi okulumuza teslim ettiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

Kütüphane açılışından sonra öğrenci ve öğretmenler Şehit Burak Çeviker'in mezarını ziyaret etti.

SAMSUN 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:19

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