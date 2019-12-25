OMÜ ve Sahra Sıhhiye Eğitim Merkezi Komutanlığından 100. yıl konseri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Devlet Konservatuvarı ve Sahra Sıhhiye Eğitim Merkezi Komutanlığı Bandosu ortak verdikleri konser ile davetlilere müzik şöleni yaşattı.



OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsünde, Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla öğretim elemanları ve öğrencilerden oluşan OMÜ Devlet Konservatuvarı ve Sahra Sıhhiye Eğitim Merkezi Komutanlığı Bandosu tarafından müzik resitali sunuldu. Müzik ziyafetinin verildiği gecede Batı müzikleriyle birlikte efsaneleşen marşlar ve kahramanlık türküleri seslendirildi. Davetliler türkü ve marşlara eşlik ederek cep telefonları ile bu anları kaydetti.



Yoğun katılım ile gerçekleşen etkinlikte konuşan Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Fatih Bulut, "Devlet konservatuvarları, ülkemizin sanatçı yetiştirme alanlarındaki işlerini, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ön gördüğü hedefler doğrultusunda çağdaş bilimsel ve sanatsal bir yaklaşımla yerine getirmeyi hedeflemektedir. Bu düşünceden hareketle, konser programı için seçilen türkü ve marşlarla anlam kazanan bu ortak etkinliğimizin, ülkemiz insanının etkileşimine, öğrencilerimizin çalışmalarını daha geniş kitlelere sunmasına katkı sağlaması beklenmektedir. Milli Mücadele'nin 100. yılında Türküler ve Marşlar isimli bu etkinlik kapsamında türkülerimiz ve marşlarımız, sizlere farklı bir bakış açısıyla sunuldu. Ben herkese teşekkür ederim" dedi.



Etkinlik 'Biz Atatürk Gençleriyiz' adlı eseri sahnedekiler ve izleyicilerin birlikte söylemesiyle son buldu.

SAMSUN 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:19

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