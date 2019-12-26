YÖK Üyesi Yaylalı: “Her ilde üniversiteyi anlarım da bu üniversitelerde her bölümün olmasını asla ve kata anlamam”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

YÖK Üyesi Yaylalı: “Her ilde üniversiteyi anlarım da bu üniversitelerde her bölümün olmasını asla ve ...

İHA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı, "Her ilde üniversiteyi anlarım da bu üniversitelerde her bölümün olmasını asla ve kata anlamam" dedi.

YÖK Üyesi Yaylalı: “Her ilde üniversiteyi anlarım da bu üniversitelerde her bölümün olmasını asla ve kata anlamam”

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı, “Her ilde üniversiteyi anlarım da bu üniversitelerde her bölümün olmasını asla ve kata anlamam” dedi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin konuğu olarak Samsun’a gelen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı, “Üniversitelerin ve Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Vizyonu” başlıklı söyleşisiyle öğrencilere hitap etti.
OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe; Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Ebül Muhsin Doğan ile Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özaydın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Söyleşi öncesi, ETÜ Kurucu Rektörü ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı’nın öz geçmişi katılımcılarla paylaşıldı. Ardından kürsüye davet edilen Prof. Dr. Muammer Yaylalı “Bilen, tecrübesi olandır. Ben de tecrübe ve birikimlerimi sizlerle paylaşacağım” diyerek söyleşisine başlarken üniversitede eğitim alan bireyin kendisine öncelikle bir hedef belirlemesi gerektiğini vurguladı.

“Bana hiç ilham gelmedi, ne öğrendiysem çalışarak öğrendim”
Üniversite öğrenciliği döneminden bahseden YÖK Üyesi Yaylalı “Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünde okurken, öğrencilerin yol haritalarını belirlemeleri için Üniversitemiz etkinlikler düzenliyordu, niteliklerine bakılmak suretiyle öğrencilerin eğilimleri tespit ediliyordu. Üst düzey yöneticiler gelip öğrencilerle mülakatlar yapıyordu. Ben de o dönemde hedefimi belirledim ve akademisyen olmaya karar verdim. İşletme Fakültesinde bir tek benim lambam yanardı. Bana hiç ilham gelmedi, ne öğrendiysem çalışarak, emek vererek öğrendim. Güneş doğduktan sonra eve giderdim” diye konuştu.

“Kaynak kıtlığına asla inanmam, kaynakların yanlış kullanımı vardır”
İnsanın kendi kendine yetebilmesinin önemine değinen Prof. Dr. Yaylalı, devamında öğrencilere seslenerek, “Hedefiniz üniversiteli olmaktı ve bunu başardınız, bundan sonra ise önde bitirmeniz önemli. Eğer kendinizi iyi donatırsanız hiçbir zaman ve hiçbir yerde emin olun sıkıntı yaşamazsınız. Kaynaklarımızı iyi, etkin ve verimli kullanmalıyız. Yani iktisadi dille söylersek o üretim eğrisini dışa doğru kaydıracağız. İşte bu, üretim kapasitesini arttırmak demektir. Bunun yolu, sahip olduğumuz kaynakları tam ve verimli kullanmamızdan geçiyor. Kaynak kıtlığına asla inanmam, kaynakların yanlış kullanımı vardır. Dolayısıyla sizi zirveye taşıyacak işe odaklanmalısınız. Zirveye çıkarken de boynuz kulağı geçmeli. Bunun yanı sıra dil olmazsa olmazlardan. Akademik kariyer de düşünseniz, özel sektörü de hedefleseniz yabancı dil bilip bilmediğiniz önemli bir kıstas olacak. Henry Ford’a sormuşlar: ‘Bu kurumu bu kadar kısa sürede nasıl bu hâle getirdin?’ Kendisi de ‘Benden nitelikli insanları istihdam ederek…’ demiş. Yani donanımlı ve kendini sürekli yetiştiren insanlarla zirveye çıkabilirsiniz. Bu durum ister kamuda olsun, isterse özel sektörde olsun her zaman geçerli olacak. İyi öğrenci olursanız, mezun olduktan sonra ailenize, yaşadığınız kente, bölgeye ve nihayetinde de ülkeye katkıda bulunursunuz. Nobel alan Aziz Sancar, Cerrahpaşa Tıpı birincilikle bitiriyor, yani demem o ki iyi olmak da o kadar kolay değil, çok sıkı çalışmanız gerekiyor" şeklinde konuştu.

“Her ilde üniversiteyi anlarım da bu üniversitelerde her bölümün olmasını asla ve kata anlamam”
Söyleşisinde Türkiye’deki üniversiteler hakkında görüşlerini paylaşan YÖK Üyesi Yaylalı, her ilde üniversite olmasını, maddi durumu yetersiz öğrenciler açısından değerlendirildiğinde olumlu bulduğunu belirterek, “Her ilde üniversite olması gayet güzel bir gelişme zira bazı öğrencilerin imkânı yok, başka bir şehre gidemiyor. Farklı illerde üniversitelerimiz mevcut, öğrenciler de zaten imkânları dâhilinde kendi memleketinde yahut farklı bir şehirde okuyabiliyor. Her ilde üniversiteyi anlarım da bu üniversitelerde her bölümün olmasını asla ve kata anlamam. ETÜ Rektörü olarak atandığımda ‘tıp fakültesi açacak mısın?’ diye sordular. Ne tıp fakültesini açarım ne de öğrenci sayısını arttırırım dedim. Ben hiçbir zaman öğrenciye müşteri gibi bakmadım” ifadelerini kullandı.

“Üniversiteler kendi içlerinde sınıflandırılmaya tabi tutulmalı”
Konuşmasında üniversitelerdeki fakülteler ve bunların gelecek vizyonları üzerinde duran Prof. Dr. Yaylalı, bu sürece dair şunları söyledi: “Üniversitelerin de sağlık bilimleri, sosyal bilimler, teknik bilimler gibi kendi içinde sınıflandırılmaya tabi tutulması lazım. Biz tıp fakültesini neden açmadık? Tıp ve diş hekimliği fakültelerinin olduğu bütün üniversitelerde öbür birimler hep aşağıda kalıyor ve bütçede de aslan payını bunlar alıyor. Örneğin Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi yahut Bilkent Üniversitesinde tıp ve diş hekimliği fakülteleri olmadığı için bütün birimler zirvede. Dolayısıyla üniversitelerin bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünenlerdenim.”
Söyleşi, hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

SAMSUN

26 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:52
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 14:57
  • AKŞAM 17:18
  • YATSI 18:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kelebek hastalığı en çok doğurganlık çağındaki kadınları etkiliyor
YEREL HABERLER Kelebek hastalığı en çok doğurganlık çağındaki ...
Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesinde 'kuraklık' alarmı
YEREL HABERLER Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesinde 'kuraklık' ...
Her şey torunu için 87 yaşındaki kadın her gün 12 kilometre yol kat edip engelli torununu spora götürüyor İlerleyen yaşına rağmen torununa destek olan Esma nine, masa tenisi oynuyor ve pilates de yapıyor
YEREL HABERLER Her şey torunu için 87 yaşındaki kadın her gün 12 ...
OMÜ ve Sahra Sıhhiye Eğitim Merkezi Komutanlığından 100. yıl konseri
YEREL HABERLER OMÜ ve Sahra Sıhhiye Eğitim Merkezi Komutanlığından ...
Baş ağrısının nedenleri
YEREL HABERLER Baş ağrısının nedenleri
OMÜ öğrencilerinden Aybüke Yalçın anısına kütüphane
YEREL HABERLER OMÜ öğrencilerinden Aybüke Yalçın anısına kütüphane
AVM'de yılbaşı dekorasyonu ve sürprizleri
YEREL HABERLER AVM'de yılbaşı dekorasyonu ve sürprizleri
Başkan Sandıkçı: “Başarı hepimizin”
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: “Başarı hepimizin”
Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini güzel okuma yarışması
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini güzel okuma yarışması
Samsun'un sanayi tarihine ışık tutacak kitap “Samsun İmalat Sanayi Raporu” adlı kitap tanıtıldı
YEREL HABERLER Samsun'un sanayi tarihine ışık tutacak kitap “Samsun ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Samsun TSO’nun bütçesi 11 milyon 300 bin TL
YEREL HABERLER Samsun TSO’nun bütçesi 11 milyon 300 bin TL
Havza OSB Müteşebbis Heyeti toplandı
YEREL HABERLER Havza OSB Müteşebbis Heyeti toplandı
Evi yakanı bulun diye feryat edip bayıldı, evi yaktığı için gözaltına alındı
YEREL HABERLER Evi yakanı bulun diye feryat edip bayıldı, evi ...
Erasmuslu öğrencilere çevre bilinci aşılandı
YEREL HABERLER Erasmuslu öğrencilere çevre bilinci aşılandı
İlkadımlı kadınlardan örnek kampanya
YEREL HABERLER İlkadımlı kadınlardan örnek kampanya
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Hamsi Festivali
YEREL HABERLER Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Hamsi ...
Özdemir: “Müftülük çok önemli ve ulvi bir görev"
YEREL HABERLER Özdemir: “Müftülük çok önemli ve ulvi bir görev"
Başkan Kılıç: "Hep birlikte Termemizi daha ilerilere taşıyacağız"
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: "Hep birlikte Termemizi daha ilerilere ...
Evi yanan yaşlı kadın çadırda yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Evi yanan yaşlı kadın çadırda yaşam mücadelesi ...
Eski dünya şampiyonu güreşçi kazada yaralandı Otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Eski dünya şampiyonu güreşçi kazada ...
Samsun'da hastane önünde kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da hastane önünde kaza: 2 yaralı
SAMDOB’dan yeni yıla özel konser
YEREL HABERLER SAMDOB’dan yeni yıla özel konser
Okul idareciler ve öğretmenler tarafından boyandı Kızlan Ortaokulu yeni yıla rengarenk giriyor
YEREL HABERLER Okul idareciler ve öğretmenler tarafından ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X