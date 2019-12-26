Torunlarını ziyarete giderken kazada hayatını kaybetti

O değil!

Onu tanıdınız mı?

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Samsun'da torunlarını ziyarete diden bir kişi yolun karşına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tugay E.(25) yönetimindeki 55 AOJ 27 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan yaya Yaşar Çetin'e (63) çarptı. Kazada ağır yaralanan Yaşar Çetin, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Çetin, yapılan müdahalelere rağmen gece hayatı kaybetti.

Yaşar Çetin'in torunlarını ziyarete giderken kaza geçirdiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:19

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