Yılmaz Koca, Şehit Gazi Birlik-Sen Samsun İl Başkanı oldu

Samsun Adliyesinde görev yapan Yılmaz Koca, Şehit Gazi BirlikSen Samsun İl Başkanı olarak atandı.

Samsun Adliyesi Ön Büroda memur olarak görev yapan Yılmaz Koca, Şehit Gazi BirlikSen Genel Merkezi tarafından Samsun il başkanı olarak atandı. Yılmaz Koca yaptığı açıklamada, "Bu görevi yaparken vatan millet için canını seve seve veren şehitlerimizin kıymetli emanetleri, onurumuz olan gazilerim ve onların yakınları başta olmak üzere bizlere gönül vermiş tüm kamu çalışanlarımızın sesi olacağız. Kamuda çalışan yardımcı hizmetli memurların mezuniyetine bakılmaksızın üst kadro talebi var. Bu konu bizim önceliklerimiz arasındadır. Mezuniyetine göre atanma beklentimiz, sivil şehit yakınlarımız haklarında iyileştirme bekliyor. 3600 ek göstergede adil bir şekilde uygulama bekliyoruz" dedi.

SAMSUN 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:18

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.