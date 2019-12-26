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Samsun'da cip park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

İHA

Samsun'da yoldan çıkan cipin park halindeki araçlara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da cip park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

Samsun'da yoldan çıkan cipin park halindeki araçlara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Piyade Er Erdoğan Dündar Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Olgun Kambay idaresindeki 48 LR 352 plakalı cip yağmurdan dolayı yolda kayarak park halindeki araçlara çarptı. Cipin çarpması sonucu 3 otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yaralanan sürücü Olgun Kambay, 112 acil ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN

26 Aralık 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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