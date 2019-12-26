İlkadım’daki metruk binalar yıkılıyor

İlkadım Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde kalan, emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaları yıkıyor.

İnşaat halinde halan ya da yıkılma tehlikesi bulunan metruk binalar, bazı kötü niyetli kişiler tarafından mesken olarak kullanılabiliyor. İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirlenen metruk binaları yıkmaya devam ediyor. İlkadım ilçe genelinde güvenlik açısından risk teşkil eden binalar bina sahiplerinin izni doğrultusunda yıkılıyor. Bu kapsamda ekipler Zeytinlik Mahallesi Harun Reşit Sokak No:27'de bulunan binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Yıkımlar hakkında açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlçemizde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, metruk binaları yapılan incelemelerimiz ve yine gerekli izinlerin alımından sonra yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Risk oluşturan binaların yıkıldığını ifade eden İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürü Yaşar Kutbay, “Mahallelerimizde, terk edilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden binaları, olumsuz bir durumla karşılaşmadan önce yıkıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, gençlerimize kötü örnek teşkil eden metruk binaları muhtarlarımız aracılığıyla tespit edip, ev sahiplerinden de gerekli izni aldıktan sonra ya da mahalle sakinlerimizin talebi üzerine incelemelerimiz ve yine gerekli izinlerin alımından sonra yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, mahallelerinde bu tür metruk bina var ise bizlere iletmeleridir. Bizlere bilgi verirlerse biz de belediye olarak, bir olumsuzluk yaşanmadan çözüm üretebiliriz” diye konuştu.

Zeytinlik Mahallesi Muhtarı Aydın Kaya da belediyenin hizmetinden memnun kaldıklarını söyledi.

SAMSUN 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:19

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