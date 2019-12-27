İlkokulda derse katılan 'kurbağa adam' olarak adlandırılan dalgıç polisler, miniklere meslekleri hakkında bilgi verdi.

Samsun İlkadım ilçesinde bulunan Kalkancı İlkokulunda yürütülen "Öğrenirken Yanında Ol Projesi" kapsamında öğrencilere harfler ve sesleri okula gelen velilerin meslekleri tanıtılarak öğretiliyor. Öğrencilerin hafızasında sesleri velilerin meslekleri ile beraber öğretmek amacını taşıyan projede diğer harf ve seslerde okula gelen veliler eşliğinde öğretiliyor. Yapılan proje ile hem velinin okul ve öğrenci ile ilişkisini güçlendiriliyor hem de öğrencilerle daha etkin bir öğrenme biçimiyle ders işlenmesi sağlanıyor.

Bu kapsamda bir öğrencinin velisi olan Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler(kurbağa adamlar) Metin Atıcı ve meslektaşları, öğrencilere D sesini anlattılar. Meslekleri hakkında öğrencilere bilgi veren polisler miniklere unutulmayacak bir anı bıraktı. Öğrencilere sorular sorarak D sesi ile başlayan ekipmanlarını tanıtan dalgıç polisler sınıfa koruyucu dalgıç elbiseleri ve kullandıkları eşyalar takılı bir şekilde geldi. Çocuklara ayrıca deniz altında iletişim için kullandıkları işaret dilini gösterdiler. Her hafta farklı mesleklerden velilerin geldiği sınıfta minikler bu haftaki sürpriz karşısında sevinçlerini gizleyemedi. Ders sonrası polis ağabeyleri ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.

Proje hakkında konuşan sınıf öğretmeni Ayşe Araç, “İlk okuma yazmada tüm harflerin veliler tarafında anlatılması ile ilgili bir proje hazırladım. Bunu velilerime söylediğimde çok güzel karşıladılar. Hepsi tarihlere göre sıraya girdi. Bu şekilde okuma yazmayı öğrencilerim çok daha kolay öğrendi. Çünkü çok kalıcı bir şekilde sesler öğrenilmiş oldu. Her velimiz kendi özelliklerine göre hazırladıkları etkinliklerle çocuklarımıza sürpriz yapıyorlar. Ben ön ses tanıtma işlemini yapmadan diğer işlemlere hece, cümle metin gibi çalışmalara geçmiş oluyorum” dedi.

Dalgıç polis Metin Atıcı ise, “Ben de ilkokul birinci sınıfta okuyan oğlumun sınıfında bir farkındalık olsun eğitimine bir katkıda bulunmak için dalgıç polis olarak D harfiyle başladığı için arkadaşlarımla beraber mesleğimi tanıtmaya geldim. Dalış malzemelerini dalış ekipmanlarını tanıttık. Yaptığımız işin sadece mizansen olarak çocukların seviyesine uygun anlatmaya çalıştık. Kullandığımız ekipmanları deniz altında neler gördüğümüzü, onların hoşuna gidebileceği ilgisini çeken yerlere değinerek anlattık. Bir şekilde sınıfta onların eğitimine katkıda bulunduysak bunun mutluluğu bize yeterli” şeklinde konuştu.

SAMSUN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:20

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