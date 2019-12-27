Diz kireçlenmesinde tedavi yöntemleri

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Kemal Yazıcı, diz kireçlenmesinde kullanılan tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Diz kireçlenmesi, birçok kişinin hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Büyük Anadolu Merkez Hastanesi doktorlarından Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Kemal Yazıcı, diz kireçlenmesi hakkında önemli bilgiler vererek tedavi sürecini anlattı.

Diz kireçlenmesi problemleri hakkında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Ali Kemal Yazıcı, “Diz problemi ile bize gelen hastaların muayenesi çekilen grafilerileri, MR'ları sonrasında hastaların dizinin durumu ile ilgili bir tedavisi süreci oluşturuyoruz. Daha sonra hastanın mevcut durumuna göre bir tedavi planı yapıyoruz. Tedavi planına göre; ağrı kesici kullandırma, kaplıca su tedavileri, kilo kontrolü egzersiz ve yürüyüş, kıkırdak besleyici ilaçlar, eklem içi kayganlaştırıcı sıvılar, eklem içi kortizon enjeksiyonu, fizik tedavi ve rehabilitasyon programları ile başlıyor. Eğer bunlara rağmen hastamızda tedavi sağlamıyorsak o zaman hastamıza artroskopik cerrahi (kapalı ameliyat) düşünüyoruz. Eğer hastaya yapılacak artroskopik müdahale ile tedavi sağlayamayacağımızı düşünüyorsak o zaman hastaya total diz artroplastisi diz protezi ameliyatı uyguluyoruz” dedi.



Hastalığın tedavi yöntemlerinden de bahseden Dr. Yazıcı, şunları söyledi: “Günümüzde PRP ve kök hücre tedavileri çok konuşuluyor. Bu tedavi yöntemlerini de uygun hastalara yapıyoruz. PRP uygulamasında hastadan kan alıyoruz. 1 ay içinde 3 kez aldığımız kandan elde ettiğimiz plazmayı hastanın dizine veriyoruz. Kök hücre tedavisi ise, PRP olarak algılanıyor ancak aynı şey değil. Kök hücre tedavisinde ameliyathane şartlarında, hastadan alınan yağ dokusundan elde edilen ve zenginleştirilen kök hücrelerin eklem içine uygulanması şeklinde gerçekleştiriliyor.”

SAMSUN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:19

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.