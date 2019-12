Başkan Sandıkçı: “Hep birlikte belediyemizin imajını tazeleyeceğiz”

– Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Hep birlikte inşallah belediyemizin imajını tazeleyeceğiz” dedi.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası BemBirSen ve Canik Belediyesi çalışanları Canik Kültür Merkezinde “Birlik ve Beraberlik” programında bir araya geldi. Açılış konuşmaları ile başlayan programda birlik, beraberlik ve kardeşlik mefhumlarına vurgu yapılarak, istişare mekanizmasının önemine değinildi.

MemurSen ve BemBirSen’in her daim milletin yanında yer aldığının altını çizen BemBirSen Genel Başkanı Levent Uslu, “Biz ilk günden amacımızı, gayemizi ve hedefimizi net olarak biliyoruz. 1 milyon 19 bin üyesiyle Türkiye’mizin en büyük sivil toplum kuruluşu MemurSen ve 66 bin üyesiyle BemBirSen olarak güçlü bir teşkilatız. Biz hem memurlarımızın özlük haklarını geliştirecek hem de ümidi bizde olan bütün mazlum coğrafyalara desteğe devam edeceğiz. Bu mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz bölge toplantılarımızla, her bir köşesi cennetten bir parça olan vatanımızın her yanından MemurSen ve BemBirSen’in yerli ve Milli duruşunu dile getiriyoruz. Devletimizin, vatanımızın, bayrağımızın, milletimizin refahı ve huzuru için mücadelemizi veriyoruz. Bu değerlerimizin karşısında kim varsa bizde onun karşısındayız” diye konuştu.

Canik Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise, “Çalışanlarımızın tamamıyla birlikte, milletimize hizmet etmek gibi kutsal bir hedefe odaklanan büyük, güçlü bir aileyiz. Ne mutlu ki bizlere hem iaşemizi, hem geçimimizi buradan kazanıyor hem de yaşadığımız ilçeye hizmet etme onuruna erişiyoruz. Bir insana faydalı olmak, bir insanın sorununu çözmek, bir gönle dokunabilmek dünyanın en özel en anlamlı işidir. Elhamdülillah kendisini çevirebilen, günlük ihtiyaçlarına cevap verebilen, önünü görebilen bir belediye haline geldik. Çok yakın zamanda, daha iyi olacağız. Samsunda herkesin işaret edeceği, örnek göstereceği bur duruma geleceğiz. Başarılı olmanın yolu çok çalışmaktan geçmektedir. İşe başladığımızda elimizde sihirli değnek yoktu. Ekstra bir gelir kalemi de eklenmedi. İsraf kalemlerini ortadan kaldırarak, tasarruf tedbirleri uyguladık. Asli işlerimize öncelik verip, reklama yönelik bütün harcamaları sıfıra indirdik. Havuz sistemini oluşturarak kaynaklarımızın yönetimini tek elde topladık. Maaş sorunu yaşamayan bir belediye haline geldik. Tüm bunları yaparken belediyeciliğin asli işlerinden taviz vermedik. Temizlik işleri, fen işleri, yol kaldırım işlerimizi de aksatmadan yaptık. Kültürel, sosyal, sportif alanda da güzel işlere imza attık. Yaptığımız bu güzel işlerde elbette sizlerin de emekleri var. Benim anlayışımda, çalışma prensibimde ekmeğini alnının teri ile kazananın, çalıştığı işi özümseyenin, benimseyenin başımın üstünde yeri var” şeklinde konuştu.



“Çok çalışıp, çok üretmeliyiz”

Belediye olarak çok çalışmaları gerektiğinin altını çizen Başkan Sandıkçı, şunları söyledi:

“2020 Nisan ayında vizyonumuzu ortaya koyduğumuzda hep beraber ilçemizin ve belediyemizin nasıl markalaştığını göreceksiniz. Tüm bunları hep birlikte başaracağız. İsraf etmeden, belediyemize yeni gelir kaynakları kazandırmaya çalışarak, hep birlikte daha çok üreterek bunu yapacağız. Belediyemiz güçlü olursa hepimiz güçlü oluruz. Bu noktada sizlerden isteğim özverili çalışmalarda bulunmanız. Kurumunuzu ve yaptığınız işi benimseyerek çalışmanız. Bu ilçeye hep birlikte hizmet ediyoruz. Öyleyse sizler de taşın altına elinizi koyacaksınız. Belediyem için, ilçem için daha fazla ne yapabilirim, ne üretebilirim diye dertleneceksiniz. Ben belediye başkanı olarak çözüm üreteceğim, sizler de bu belediyenin çalışanları olarak iş üreteceksiniz. Hep beraber bu gemiyi sağ salim bir şekilde güvenli bir limana taşıyacağız. Hangi işi yapıyorsanız o işi en iyi şekilde layıkıyla yapacaksınız. İşini düzgün yapan, ekmeğine ihanet etmeyen, işten kaytarmayan, belediyeye katkıda bulunan ‘aman bana ne’ demeyen herkes benim arkadaşımdır, başımın tacıdır. Bizler idare olarak üzerimize düşeni hem maddi, hem manevi anlamda yapacağız, yapıyoruz da ve hep birlikte inşallah belediyemizin imajını tazeleyeceğiz.”



“Canik bizden hizmet bekliyor”

Canik’in hizmet beklediğine de değinen Sandıkçı, “Bizler, ‘hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir kazanç elde edemez’ diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Yaptığınız işin ne derece kıymetli olduğunu biliyorum. Emeğin, alın terinin önemini, kıymetini bilen bir kardeşinizim. Hakkaniyet, adalet ölçüsünde yönetim anlayışımızı ortaya koyarak ilçemizi geleceğe taşımak durumundayız. Canik bizden hizmet bekliyor. Özverili bir şekilde çalışarak bizlerin yüzünü ak eden mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte daha güzel bir çalışma ortamı oluşturarak ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Programa ayrıca BemBirSen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli ve yönetimi, BemBirSen Canik Belediyesi Temsilcisi Cihad Lütfullah Gürler, MemurSen Samsun İl Başkanı Hamdi Yıldız ve Canik Belediyesi çalışanları katıldı.

Program sonunda emekli olmaya hak kazanan memurlara, BemBirSen Samsun Şube Başkanlığı tarafından plaket takdim edildi. Program toplu fotoğraf çekimi ardından sona erdi.

