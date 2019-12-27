Samsun'da cinayete 19 yıl 6 ay hapis

Samsun'da bir genci tabancayla vurarak öldürmekten yargılanan şahıs, 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde 2018 yılı Haziran ayında meydana gelen olayda 23 yaşındaki Engin Buğra A.'yı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Alican K.'nin (24) yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında mahkeme, Alican K.'yı 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.
SAMSUN
27 Aralık 2019 Cuma
- İMSAK 06:20
- GÜNEŞ 07:52
- ÖĞLE 12:40
- İKİNDİ 14:58
- AKŞAM 17:19
- YATSI 18:46