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Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı

İHA

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 5 kişiye ceza yağdı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 5 kişiye ceza yağdı.
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında haklarında "uyuşturucu ticareti" suçundan dava açılan K.S., E.S., C.G., H.İ.Ç. ve C,Ç.'nin yargılanmaları sona erdi. Mahkeme, K.S.'yi 15 yıl hapis ve 30 bin lira da adli parası cezasına, E.S.'yi 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına, C.G.'yi 2 yıl 7 ay 7 gün hapis ve 5 bin 200 lira da adli para cezasına, H.İ.Ç. ve C.Ç.'yi ise 4 yıl 2'şer ay hapis ve 8 bin 320'şer lira da adli para cezasına çarptırdı.

SAMSUN

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:52
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 14:58
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  • YATSI 18:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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