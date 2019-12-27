Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 5 kişiye ceza yağdı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında haklarında "uyuşturucu ticareti" suçundan dava açılan K.S., E.S., C.G., H.İ.Ç. ve C,Ç.'nin yargılanmaları sona erdi. Mahkeme, K.S.'yi 15 yıl hapis ve 30 bin lira da adli parası cezasına, E.S.'yi 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına, C.G.'yi 2 yıl 7 ay 7 gün hapis ve 5 bin 200 lira da adli para cezasına, H.İ.Ç. ve C.Ç.'yi ise 4 yıl 2'şer ay hapis ve 8 bin 320'şer lira da adli para cezasına çarptırdı.

SAMSUN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:20

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