Lösemili çocuklar için kermes düzenlenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Lösemili çocuklar için kermes düzenlenecek

İHA

– Samsun'da lösemili çocuklar yararına düzenlenecek kermes 4 gün sürecek.

Lösemili çocuklar için kermes düzenlenecek

– Samsun’da lösemili çocuklar yararına düzenlenecek kermes 4 gün sürecek.
LÖSAM destekçilerinin yeni yıl konseptiyle hazırladığı ürünler Bulvar AVM meydan alanında hayırseverlere sunulacak. 1 yıl boyunca atölyede hazırlık yapan ve çalışmalarına sevgilerini, emeklerini katarak oluşturdukları binlerce ürünü Bulvar AVM meydan alanında satışa çıkaracak olan LÖSAM, elde edilen geliri lösemili çocuklar için harcayacak.
Türkiye’nin birçok ilinde başlatılan kampanyaların Samsun ayağı Bulvar AVM’de gerçekleşecek. Sema Danışmaz ve ekibinin düzenlediği bu anlamlı kermes 2730 Aralık tarihlerinde Bulvar AVM meydan alanında ziyaret edilebilecek.

SAMSUN

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:52
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 14:58
  • AKŞAM 17:19
  • YATSI 18:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokak canlarına mama almak için kermes
YEREL HABERLER Sokak canlarına mama almak için kermes
Başkan Özdemir: "Havza OSB’de ilk ürün sevkıyatı 2020’de yapılacak”
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: "Havza OSB’de ilk ürün sevkıyatı ...
Yılbaşı nedeniyle alkollü içki denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Yılbaşı nedeniyle alkollü içki denetimi yapıldı
Bafra Kültür ve Sanat Merkezi boş kalmıyor
YEREL HABERLER Bafra Kültür ve Sanat Merkezi boş kalmıyor
Bafra'da "Sabah Namazı Buluşmaları"
YEREL HABERLER Bafra'da "Sabah Namazı Buluşmaları"
Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı
Minik öğrencilere animasyonlu beslenme eğitimi
YEREL HABERLER Minik öğrencilere animasyonlu beslenme eğitimi
Samsun'da cinayete 19 yıl 6 ay hapis
YEREL HABERLER Samsun'da cinayete 19 yıl 6 ay hapis
Demir Çelik Camii ibadete açıldı
YEREL HABERLER Demir Çelik Camii ibadete açıldı
Başkan Sandıkçı: “Hep birlikte belediyemizin imajını tazeleyeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: “Hep birlikte belediyemizin imajını ...
Diz kireçlenmesinde tedavi yöntemleri
YEREL HABERLER Diz kireçlenmesinde tedavi yöntemleri
Maaşını alan emekliler balıkçılara koştu Havalar soğudu, balıklar zamlandı
YEREL HABERLER Maaşını alan emekliler balıkçılara koştu Havalar ...
Kavaklılar Derneği Mehmet Akif Ersoy'u andı
YEREL HABERLER Kavaklılar Derneği Mehmet Akif Ersoy'u andı
Terme'de kedilere sıcak yuva
YEREL HABERLER Terme'de kedilere sıcak yuva
Demirtaş: “Halkımızın güvenliği için çalışıyoruz” İlkadım Belediyesi ilçe genelinde asansör güvenliği için kolları sıvadı
YEREL HABERLER Demirtaş: “Halkımızın güvenliği için ...
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy SAMÜ'de anıldı
YEREL HABERLER Milli Şair Mehmet Akif Ersoy SAMÜ'de anıldı
Piyango psikolojik çöküntüye sebep oluyor
YEREL HABERLER Piyango psikolojik çöküntüye sebep oluyor
Samsun'da eğlence mekanlarına pompalı tüfekle saldırı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da eğlence mekanlarına pompalı tüfekle ...
Çizgi film karakterleri Samsunlu çocuklarla buluşacak
YEREL HABERLER Çizgi film karakterleri Samsunlu çocuklarla buluşacak
Limandan çıkan kamyonlardan hırsızlık yapan 10 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Limandan çıkan kamyonlardan hırsızlık yapan 10 kişi ...
Kurbağa adamlardan okulda ders Kurbağa adamlar miniklere 'D' sesini anlattı Her harfte bir veli derse giriyor
YEREL HABERLER Kurbağa adamlardan okulda ders Kurbağa adamlar ...
Samsun'da 4 bara silahlı saldırı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da 4 bara silahlı saldırı: 4 yaralı
Evinde esrar ele geçen şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Evinde esrar ele geçen şahıs gözaltına alındı
OMÜ’de Yonca Özgün söyleşisi
YEREL HABERLER OMÜ’de Yonca Özgün söyleşisi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X