Lösemili çocuklar için kermes düzenlenecek

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Samsun’da lösemili çocuklar yararına düzenlenecek kermes 4 gün sürecek.

LÖSAM destekçilerinin yeni yıl konseptiyle hazırladığı ürünler Bulvar AVM meydan alanında hayırseverlere sunulacak. 1 yıl boyunca atölyede hazırlık yapan ve çalışmalarına sevgilerini, emeklerini katarak oluşturdukları binlerce ürünü Bulvar AVM meydan alanında satışa çıkaracak olan LÖSAM, elde edilen geliri lösemili çocuklar için harcayacak.

Türkiye’nin birçok ilinde başlatılan kampanyaların Samsun ayağı Bulvar AVM’de gerçekleşecek. Sema Danışmaz ve ekibinin düzenlediği bu anlamlı kermes 2730 Aralık tarihlerinde Bulvar AVM meydan alanında ziyaret edilebilecek.

SAMSUN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:19

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.