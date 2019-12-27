Lösemili çocuklar için kermes düzenlenecek

– Samsun’da lösemili çocuklar yararına düzenlenecek kermes 4 gün sürecek.
LÖSAM destekçilerinin yeni yıl konseptiyle hazırladığı ürünler Bulvar AVM meydan alanında hayırseverlere sunulacak. 1 yıl boyunca atölyede hazırlık yapan ve çalışmalarına sevgilerini, emeklerini katarak oluşturdukları binlerce ürünü Bulvar AVM meydan alanında satışa çıkaracak olan LÖSAM, elde edilen geliri lösemili çocuklar için harcayacak.
Türkiye’nin birçok ilinde başlatılan kampanyaların Samsun ayağı Bulvar AVM’de gerçekleşecek. Sema Danışmaz ve ekibinin düzenlediği bu anlamlı kermes 2730 Aralık tarihlerinde Bulvar AVM meydan alanında ziyaret edilebilecek.
SAMSUN
27 Aralık 2019 Cuma
- İMSAK 06:20
- GÜNEŞ 07:52
- ÖĞLE 12:40
- İKİNDİ 14:58
- AKŞAM 17:19
- YATSI 18:46