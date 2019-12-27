Uyuşturucu ticaretine 12 yıl hapis

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 1 kişi 12 yıl hapis, 24 bin lira da adli para cezası çarptırılırken, 2 kişi ise beraat etti.

Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan M.U. ile tutuksuz olan F.K. ile Z.Y. adlı kadının yargılanması sona erdi. Mahkeme, tutuklu yargılanan M.U.'yu 12 yıl hapis, 24 bin lira da adli para cezasına çarptırdı. F.K. ile Z.Y. adlı kadın ise beraat etti.

SAMSUN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:20

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