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Trüf mantarında ‘2 bin euro’ balonu Kilosunun 2 bin euro olduğu iddia edilen trüf mantarının ...

İHA

'Dünyanın en pahalı mantarı' olarak bilinen ve kilosunun 2 bin euro olduğu iddia edilen 'trüf' mantarının Türkiye'de en fazla 180 euroya alıcı bulabildiği ortaya çıktı.

Trüf mantarında ‘2 bin euro’ balonu Kilosunun 2 bin euro olduğu iddia edilen trüf mantarının Türkiye’de en fazla 180 euroya alıcı bulabildiği ortaya çıktı

'Dünyanın en pahalı mantarı' olarak bilinen ve kilosunun 2 bin euro olduğu iddia edilen 'trüf' mantarının Türkiye’de en fazla 180 euroya alıcı bulabildiği ortaya çıktı.
İran’dan Türkiye’ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılırken Van’da havaalanında ele geçirilen 80 kilo trüf mantarı, Ticaret Bakanlığınca iki kere ihaleye çıkarılmasına rağmen alıcı bulamamıştı. Kilosunun 2 bin euro olduğu iddia edilen mantar, bu işi yapmak isteyen birçok insanın iştahını kabartıyor. Büyük umutlarla bu işe girenler ise hayal kırıklığı yaşıyor. Özel yetiştirilmiş avcı köpeklerle mantarları toplayan vatandaşlar bunları en fazla 180 euroya satabiliyor.
Samsun'da Fatih Gören ve Rıza Telli adında 2 kişi geçen haziran ayında kolları sıvayarak trüf mantarı işine girdi. Trüf mantarı işine başladıktan günümüze kadar 30 kilogram topladıklarını belirten iki arkadaş, Türkiye’de mantarın kilogram fiyatının 30 ile 180 euro arasında olduğunu açıkladı.
Bu iş için 'Radar ve Bingo' adında özel logatta romagnolo cinsi köpekler alan Fatih Gören, ormanlık arazide köpeklerin üstün koku alma duyumlarıyla mantar arıyor. Gıdadan kozmetik sektörüne kadar kullanılan, lüks lokantaların vazgeçilmezi olan trüf mantarının Türkiye'de sadece 2 çeşidi bulunabiliyor.
Türkiye’de trüf mantarının kilosunun 30 ile 180 euro arasında alıcı bulduğunu belirten Gören, 2 bin euro gibi rakamların konuşulduğunu, yazıldığını ancak gerçekte böyle bir durumun olmadığını belirtti.

"Biz mantarları bulabiliyoruz ama alıcı bulamıyoruz"
Trüf mantar avcılığını ilk önce internette gördüğünü ve araştırdığını söyleyen Fatih Gören, "Bu mantara nasıl ulaşabilirim diyerek bazı kaynaklara başvurdum. 2 tane Radar ve Bingo adında köpek edindim. İlk olarak trüf mantarının bir çeşidi olan 'aestivum' mantarını arazi çalışmalarında buldum. Başlarda fazla bulmadım, akabinde Orman İşletme Müdürlüğüne başvurdum. Sonra oradaki görevliler ile bölgemizdeki mantar türlerini araştırdık. Çalışmalarımız hızlandı ve haziran ayından 'aestivum' denilen trüf mantarından buldum. Sonradan bu hobiyi gelir kaynağı olarak nasıl elde edebilirim diye araştırırken son zamanlarda internette 2 bin euro gibi rakamlar yazılıyor fakat bu doğru değil. Biz mantarları topluyoruz ama alıcı bulamıyoruz. Bu mantar çeşitlerini 1. sınıf ve 2. sınıf diye ayırt ediyorlar. Şu an bu mantarın kilogramı 30 ile 180 euro arasında değişiyor" dedi.

"Bulgaristan'da 200 bin aile bu 'trüf' mantarı ile geçiniyor"
Fatih Gören ile birlikte mantar işine giren Rıza Telli ise, “Ülkemizde bu mantar fazla bilinmiyor. Yeni yeni bilinmeye başlandı. Edindiğimiz bilgilere göre Bulgaristan’da 200 bin aile bu trüf mantarı ile geçiniyor. Bazen Bulgaristan'dan ülkemize kaçak geliyorlar. Bu konuda bilgili insanların bu konuda bizleri bilgilendirerek nasıl yapılabilir noktasında bizleri eğitmelerini istiyoruz. Bu iş için yetiştirilmiş özel eğitimli köpekler var. Bizde bulunan köpekler özellikle bu iş için yetiştirilmiş çok deneyimli köpeklerdir" şeklinde konuştu.

SAMSUN

28 Aralık 2019 Cumartesi

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