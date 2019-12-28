Başkan Aksu: “Samsun hak ettiği yere gelecek"

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Samsun’un sanayi ve istihdam alanında şaha kalkacağını belirterek, “Samsun iddialı bir şehirdir, hak ettiği yere gelecektir” dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Samsun'da 25 yıl önce kurulan ve bugün 140 ülkeye ihracat yapan bir otomotiv firmasını ziyaret etti. Başkan Aksu, İl Başkan Yardımcısı Mehmet Köse ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Furkan Kayaoğlu ile gerçekleştirdiği ziyarette, AK Parti Samsun Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde de bulunan firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Altuncu'nun yanı sıra Şahin Şahinkaya, Bülent Üstündağ ve Genel Müdür Volkan Köseoğlu'ndan firmanın faaliyet ve hedefleri hakkında bilgi aldı.

Her zaman sanayicinin ve üreticinin yanında olduklarını vurgulayan Başkan Aksu, yaklaşık 2 ay önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Samsun ziyaretinde Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Çiğdem Karaaslan, milletvekilleri ve şehrin dinamikleriyle bir toplantı yapıldığını hatırlatarak, "Tersane alanına bitişik 3 bin 500 dönümlük arazinin sanayi bölgesi olarak tahsis edilmesi konusunda prensip kararı alındı. Bakanlarımız ile birlikte sanayi bölgesi yapılacak alanı helikopterle de gördük. Süreç ile çok yakından ilgileniyoruz ve bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor. Yeni Sanayi Bölgesi hayata geçtiğinde 10 binlerce kişiye istihdam sağlanacak. Sanayi kuruluşlarımız arzu edilen imalat ve üretim alanlarına kavuşacak" şeklinde konuştu.

Sanayi alanında Samsun'un lider şehirlerden biri olma yolunda hızla ilerlediğine dikkat çeken Başkan Ersan Aksu, "Birçok ilçemize yeni OSB'lerin kazandırılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde bu büyük ve değerli atılımın tamamlanması için çalışmalarımız sürüyor. Sanayi alanları ile ilgili çalışmalar tamamlandığında istihdama sağlanacak katkının çok büyük olacağı şüphesiz. Samsun, sanayi alanında, istihdam alanında şaha kalkacaktır. Bizler, milletvekilleri ve belediye başkanları, tüm AK kadrolar olarak tüm gücümüzle şehrimizi sanayi ve diğer alanlarda Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri yapmak istiyor ve bunun için çalışıyoruz. Milletvekillerimize bu vesileyle ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Samsun'un önünde büyük bir fırsat var ve bunu iyi değerlendirmek istiyoruz. Hem üretimin hem de istihdamın çoğalmasıyla Samsun kazanacak" diye konuştu.

SAMSUN 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:20

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