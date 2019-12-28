Bafra'da 250 gram uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

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Samsun’un Bafra ilçesinde jandarmanın operasyonunda 250 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Şeyhulaş Mahallesi'nde M.K. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Aramaya katılan narkotik ve bomba tespit köpekleri tarafından yapılan aramada, 250 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

SAMSUN 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:20

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