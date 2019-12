Samsun yerli otonun 55’incilerine talip

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, üretim bandından çıkacak her iki yerli otonun da 55'incilerine talip olduklarını açıkladı.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un tasarımı ile de göz doldurduğunu belirten Başkan Demir, “Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak her iki yerli otonun da üretim bandından çıkacak olan 55’incilerine talibiz” dedi.

Başkan Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Devrim arabasıyla yarım kalan hayal, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçeğe dönüştü. Bu bir inancın başarıya dönüşmesinin en güzel örneğidir. ‘Yapamazlar’ diyenlere en güzel cevabı 'Türkiye’nin otomobili' verdi. Yerli ve milli teknoloji hamlemizin gözbebeği ‘Türkiye’nin otomobili’ tasarımı ile de göz doldurdu. Bu tarihi güne hepimiz şahitlik ettik. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak her iki yerli otonun da üretim bandından çıkacak olan 55’incilerine talibiz” ifadelerini kullandı.

SAMSUN 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:19

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.