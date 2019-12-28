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OMÜ’nün projesine 6 farklı ülkeden 39 katılımcı

İHA

OMÜ’nün projesine 6 farklı ülkeden 39 katılımcı

OMÜ, 3R STYLE Projesi'yle sıfır atık çalışmalarına uluslararası boyut kazandırmayı hedefliyor.
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) yürütülen “Sıfır Atık Projesi”nin uygulama alanının genişletilerek uluslararası platforma taşınması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Erasmus+ Gençlik Programları kapsamında başlatılan “3R STYLE Projesi”nin yerli ve yabancı üyeleri Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’le tanıştı.

“Hassasiyeti sergilemediğimiz zaman kendimizle birlikte herkese kötülük etmiş oluyoruz”
Dünyayı daha güzel ve daha yaşanılabilir bir halde geleceğe taşımak için herkesin sorumluluğu olduğunu kaydeden Rektör Bilgiç, devamında, “Çünkü dünya hepimizin yaşayabileceği kadar temiz havaya, temiz gıdaya ve doğal güzelliklere sahip. Ancak günümüzde bunlarla ilgili yaşadığımız problemler, insanların dikkatsizliğinden ve belki de yaşanabilecek tehlikeleri fark edememelerinden kaynaklanmakta. Malumunuz insanoğlunun ihtiyaçları çok ve çeşitli, bunları karşılamak için kurallara uymadığımız takdirde yaşanabilir bir dünyayı gelecek nesillere teslim etmekte maalesef başarısız olabiliriz. Dünyadaki her şey aslında hepimizin, dolayısıyla paylaştığımız bu kaynakları ve değerleri daha çok önemsememiz gerekiyor. Hava hepimizin, tabiat hepimizin, evimizde gösterdiğimiz hassasiyeti sergilemediğimiz zaman kendimizle birlikte herkese kötülük etmiş oluyoruz” şeklinde konuştu.

“2021 yılı sonundan itibaren kampüsümüzün sadece belli yerlerinde sigara içilebilecek”
Artık insanların çok hızlı bir tüketim sürecinden geçtiğini belirten Rektör Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu baş döndüren tüketim içinde bizler yeni atıklarla ne yazık ki dünyamızı kirletmekteyiz, bu durum da yaşanılması gittikçe zorlaşan bir çevreye yol açmakta. Bu sebeple içinde bulunduğunuz 3R STYLE Projesi ve buna benzer çalışmaları üniversite olarak çok önemli ve değerli görüyoruz. Bunun farkında olan ve önemine inanan bir üniversiteyiz ve kampüsümüzden yararlanan herkesin de sıfır atık konusunda aynı duyarlılığı ve iradeyi göstermesini bekliyoruz. Bizler Sıfır Atık Projesi’ni hakikaten önemsedik ve başından beri ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Yine bu yönde üniversite senatomuzda ‘Dumansız Kampüs’ kararı aldık ve 2021 yılı sonundan itibaren kampüsümüzün sadece belli yerlerinde sigara içilebilecek. Farklı ülkelerden gelerek projemizde görev alan herkese yürekten teşekkür ediyorum.”

Türkiye’nin de içinde olduğu 6 farklı ülkeden 39 katılımcı
3R STYLE Projesi’nin Yasal Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Ardalı, projenin nasıl başladığından ve bu doğrultuda yapılan çalışmalardan bahsetti. Projede, Türkiye’nin de dahil olduğu 6 ülkeden (Çek Cumhuriyeti, Letonya, Romanya, İtalya ve İspanya) öğrencilerin, farklı mesleklere mensup gençlik liderlerinin ve gönüllülerin bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ardalı “Projemizde, farklı ülkelerden katılan ve farklı alanlarda eğitim almış üyelerimiz var. Eczacı, mimar, eğitimci, çiftçi gibi. Hepsinin ortak noktası ise sıfır atık konusunda çalışmalar yapmak için bir sivil toplum örgütünde bir araya gelmiş olmaları. 3R STYLE Projesi’nin hem kültürel açıdan ve öğrenciler açısından hem de Samsun’da sıfır atığın uluslararası boyutta konuşulması bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hepimiz çok emek verdik ama emeğimize değdi zira projenin çok güzel çıktıları ve geri dönüşleri oldu. Bu süreçte Rektörümüz Prof. Dr. Sait Bilgiç başta olmak üzere Rektörlük yönetiminden çok büyük destek gördük. Onların destekleri olmasaydı sıfır atık çalışmalarının bu şekilde yürümesi mümkün olmazdı” ifadelerini kullandı.

3R STYLE çok yönlü hedefleri barındırıyor
3R STYLE Projesi’nde; "Birey için farkındalık" ve daha sonrasında "Toplum için farkındalık" düşüncesinden hareketle temel girişimcilik, çevreye daha duyarlı geri dönüşüm uygulamaları, sıfır atık konusunda tüketim becerilerinin geliştirilmesi, doğa ve insan sevgisine yönelik grup çalışmaları ve yaygın eğitim metotlarına yer veriliyor. Proje ile Samsun’un birçok kazanım elde etmesi planlanıyor. Yereldeki gençlik alanında yürütülen çalışmaların uluslararası alana taşınarak kapsamının genişletilmesi bu amaçların başında geliyor. Proje ile ayrıca, Samsun’un tarihi ve doğal güzellikleri yanında turizm altyapısının, uluslararası katılımcılar aracılığıyla 5 farklı ülkede görünürlüğü ve tanınırlığının sağlanması ve dolayısıyla turizm potansiyelinin artmasına katkıda bulunmak hedefleniyor. Proje kapsamında hazırlanan afiş, pankart ve broşürler ile fotoğraf albümü sayesinde kentin görünürlüğünün sürdürülebilir olması da bekleniyor. 3R STYLE Projesi’nin, gelecekte yapılacak proje çalışmalarının başlangıcını oluşturması ve paydaş olunan uluslararası projelerde Türk gençlerinin yurt dışı deneyim yaşaması da hedefler arasında bulunuyor.

SAMSUN

28 Aralık 2019 Cumartesi

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