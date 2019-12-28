SAMÜ'ye 18 kadro Samsun Üniversitesi akademik kadrosu güçlenmeye devam ediyor

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan duyuru ile Samsun Üniversitesine (SAMÜ) 18 akademik personel alımı için ilana çıkıldı.

SAMÜ Rektörü Prof.Dr. Mahmut Aydın, rektörlük bünyesindeki Yabancı Diller Bölümüne 5 öğretim görevlisi, Türk Dili Bölümüne 1 öğretim görevlisi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümüne 1 öğretim görevlisi, olmak üzere toplam 7 öğretim görevlisi; Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümüne 3 araştırma görevlisi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümüne 2 araştırma görevlisi, Uçak Bakım ve Onarım Bölümüne 2 araştırma görevlisi, Meteoroloji Bölümüne 1 araştırma görevlisi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümüne 3 araştırma görevlisi olmak üzere toplamda 11 araştırma görevlisi almak için ilana çıktıklarını ifade etti.

Rektör Aydın, tahsis edilen bu kadrolara alınacak öğretim görevlilerinin, bilimsel projelerin üretilmesi ve desteklenmesi, gibi her türlü konuda üniversitedeki çalışmalara katkı sağlayacağını söyledi. Rektör Aydın, tahsis edilen bu yeni kadrolar ile birlikte Samsun Üniversitesinin akademik kadrosunun daha da güçleneceğini dile getirerek, aklın ve bilimin ışığında gelecek nesillere faydalı bilimsel çalışmalar yapmaya devam edeceklerini, öğretim elemanlarının hem eğitimöğretim faaliyetlerine devam ettiğini hem de bir fabrika gibi bilgi üretmeye devam edeceğini söyledi.

Rektör Aydın bu düşüncelerle şimdiden ilana çıkılan kadrolara başvuracaklara başarılar diledi.

SAMSUN 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:20

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