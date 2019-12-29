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OMÜ'de danışma kurulu toplantısı

İHA

Üniversitesanayi ve şehrin önemli aktörlerini bir araya getirerek kalkınma odaklı işbirliklerini güçlendirmeyi hedefleyen Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Danışma Kurulu, Samsun Valisi Osman Kaymak'ın başkanlığında toplandı.

OMÜ'de danışma kurulu toplantısı

Üniversitesanayi ve şehrin önemli aktörlerini bir araya getirerek kalkınma odaklı işbirliklerini güçlendirmeyi hedefleyen Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Danışma Kurulu, Samsun Valisi Osman Kaymak’ın başkanlığında toplandı.
Rektörlüğün Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Üniversite Danışma Kurulu üyeleri ve akademisyenler katıldı. Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in yaptığı değerlendirme konuşmasının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, “Sanayi Kuruluşları İçin TÜBİTAK/TEYDEP Destekleri” konulu sunumu gerçekleştirdi. Patent sunumlarıyla devam eden toplantıda Doç. Dr. Ertuğrul Can “Bir Amniyon Zarı Transplantasyonu Sistemi” ile “Bir Sütürsüz Skleral Fiksasyon Kanülü” konulu patenti, Öğr. Gör. Harun Çolak ve Öğr. Gör. Yusuf Yakut “Polar Markalama Sistemi” konulu patenti, Arş. Gör. Hasan Baş da “Piezoelektirik Enerji Paneli” konulu patenti Üniversite Danışma Kurulu üyelerine tanıttı.

“OMÜ yeni başarılara imza atarak hepimize gurur veriyor”
Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Kaymak, kurul toplantılarına katılmaktan büyük heyecan duyduğunu belirterek, “OMÜ 44. yaşını doldurmakla birlikte yeni başarılara imza atarak hepimize gurur veriyor. Bu sebeple başta Rektör Sait Bilgiç olmak üzere tüm akademik kadroya teşekkür ediyorum. Ülkemizin bilim ve teknoloji çalışmalarına çok ihtiyacı var. Örneğin dün tanıtımı yapılan yerli ve milli otomobilimiz hepimizi heyecanlandırdı. Sonuçta ciddi çalışmalarla dünyayı görebilen, bilimsel gelişmeleri takip edebilen ve bilim dünyasına katkıda bulunacak bilim adamlarına çok ihtiyacımız var. Artık görülüyor ki bir üniversitenin öğrenci ve öğretim üyesinin çokluğunun bir anlamı yok. Ortaya koyulan ciddi çalışmalarla üniversiteler saygınlık kazanıyor. Bu anlamda Üniversite Danışma Kurulumuzdaki her bir buluşun bilim, teknoloji ve imalat dünyasına katılması inanın bizi çok mutlu ediyor. Alın teri döken akademisyenlerimizin Allah işini rast getirsin. Türkiye’nin kalkınma hamlesine katkı vererek Samsun'u da kalkındırıyorlar. Bizler de onların çalışmalarında hep yanlarında olacağız. Bu çalışmaları, ilgili bakanlıklara görüşmek ve çalışmalardan haberdar olmak bakımından da Kurulun yapısını önemsiyoruz. Üniversite Danışma Kurulunun üniversitemize, Samsun’a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

“Samsun Teknopark Erken Aşama Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kategorisinde birinci”
Samsun Teknopark’ın Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve ARGE Merkezleri Ödül Töreninde “Erken Aşama Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” kategorisinde birincilik ödülünü aldığını ifade eden Rektör Sait Bilgiç ise, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen bu ödül çok önemli. Üniversitemizden sonra Ankara Üniversitesi ikinci, Ege Üniversitesi de üçüncülük ödülünü aldı. Yarınlara daha güzel bir şekilde bırakmak için göreve geldiğimiz günden beri bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Bunun da sonuçlarını görmeye başladık. Dünyada yeşil üniversiteleri sıralayan Green Metric üniversite sıralamalarında 619 üniversite içerisinde 435’inci iken bu sene 789 üniversite içerisinde 341’inci olduk. Bu sıralamayı daha da yukarı taşıyacağız” diye konuştu.
Sıfır atık ve iş sağlığı güvenliği konusunda da açıklamalarda bulunan Rektör Bilgiç, "Organik atıklardan kompost elde ediyoruz. İş sağlığı güvenliği hususunda eğitim ve muayene çalışmalarının neredeyse tamamlandı. Bu güne kadar 4 binden fazla personelimizin işe giriş ve periyodik muayeneleri tamamlandı. Bunun yanında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi çalışanlarımızın neredeyse tamamına veridi. 2020 yılının Temmuz ayında tüm personelimiz eğitimini tamamlamış olacak" şeklinde konuştu.
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, akademisyenlerin ve öğrencilerin kazandığı ödül ve başarıları da Kurul üyeleriyle paylaşarak konuşmasını sonlandırdı.

“OMÜTTO sanayicilerimize her türlü desteği vermeye hazır”
Rektör Prof. Dr. Mehmet Kuran ise üniversitesanayi işbirliklerinin gelişmesine katkı sağlayan kamu kurumlarının destekleri hakkında bilgilendirici bir sunum yaptı. OMÜ Teknoloji ve Transfer Ofisinin Samsunlu sanayicilerin bu kurumların desteklerinden haberdar olmasını ve yararlanmasını amaçladığını ifade eden Prof. Dr. Mehmet Kuran, "OMÜTTO’daki tüm akademisyenlerimiz, sanayicilerimize her türlü desteği vermeye hazır. Üniversitemizdeki akademisyenlerimize destek veriliyor ve bunun sonucu olarak bir farkındalık oluştu ve dış kaynaklı proje başvurularında artış başladı. Sanayinin de üzerine düşeni yapmasını diliyor ve bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Üniversitekamu ve sanayi işbirliğinin ve iletişiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de, "Büyükşehir Belediyesi bu yönde bir çok çalışmalar yapıyor. Üniversitemiz ve kamu kurumlarımız da bu konuda gayret gösteriyorlar" dedi.
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Can’ın “Bir Amniyon Zarı Transplantasyonu Sistemi” ve “Bir Sütürsüz Skleral Fiksasyon Kanülü” konulu, Yeşilyurt Demir Çekik Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Harun Çolak ile Öğr. Gör. Yusuf Yakut’un “Polar Markalama Sistemi” konulu, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Hasan Baş’ın “Piezoelektirik Enerji Paneli” konulu patent sunumunun ardından Üniversite Danışma Kurulu üyeleri yapılan sunumlarla ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi.

SAMSUN

29 Aralık 2019 Pazar

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