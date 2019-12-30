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İlkadım’da temizlik araçları çiçek açtı

İHA

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, çöp araçları ve konteynerlere giydirme çalışması yaparak, ilçede yaşayan tüm vatandaşlarda 'temiz bir çevre' bilincinin oluşmasını hedeflediklerini söyledi.

İlkadım’da temizlik araçları çiçek açtı

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, çöp araçları ve konteynerlere giydirme çalışması yaparak, ilçede yaşayan tüm vatandaşlarda ‘temiz bir çevre’ bilincinin oluşmasını hedeflediklerini söyledi.
Temizliğin her şeyden önemli olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Temiz bir çevreye sahip olmak sağlıklı olmak anlamına gelir. Sağlıklı bir hayatın devam etmesi için doğal çevrenin korunması, çevrenin temiz tutulmasına yönelik şehrimizde bu temizlik bilincinin oluşturulması için belediyemiz temizlik araçlarına yeni dizayn yaparak, temizlik araç filosunu estetik görüntüsüne kavuşturduk. Temiz çevre ve sıfır atık konusunda başlattığımız ve başarılı bir şekilde devam ettirdiğimiz çalışmalar ile İlkadım’a yeni bir çehre yeni bir vizyon kazandırdık. Bu konuda temizlik parkındaki araçlarımıza yeşil ve doğanın çiçekleri ile giydirerek bir yeniliğe daha imza attık. Temizlik araç makine parkında bulunan tüm temizlik araçlarına renkli çiçekler ve özlü çevre, temizlik sloganlarıyla donatılarak yeni bir görünüme kavuşturduk” diye konuştu.

“İlkadım’ı evimiz olarak görüyoruz”
Temizlikte yer alan tüm araçların bu yöntemle giydirilmesi ile temizliğe daha dikkat edilmesi konusunun işlenerek, çevre duyarlılığı ve temizlik konusunda halkımıza mesajlar verilmesi yanında, ilçemiz de çevre bilincinin oluşumuna dolaylı ve görsel olarak katkıda bulunmayı, ayrıca bu yolla temizliğe daha dikkat edilmesi, gerekli önem verilmesi ve özen gösterilmesini hedeflendiğinin altını çizen Başkan Demirtaş, “Çünkü biz İlkadım ilçemizi evimiz olarak görüyor ve temizlik çalışmalarımız bu düşünce ekseninde gerçekleştiriyoruz. Evimiz olan ilçemizi temiz tutmak, kendimiz ve diğer insanlar için yapacağımız en güzel eylemlerin başında gelmektedir. Bu doğrultuda daha temiz bir İlkadım için ilçemizde yaşayan 7’den 70 herkesi çevreyi kirletmemeleri çevreyi korumaları için gerekli özen ve itinayı göstermelerini istiyoruz. Temiz çevre bilincinin oluşması için öncelikle okullarımızdan başlayarak bilinçlendirme kampanyaları düzenleyerek, doğal dengeyi bozmayan, çevresini ve çevreyi kirletmeyen nesillerin yetişmesi için eğitimlerle katkı sağlamak, halkımızın beden sağlığını bozacak tüm unsurları bertaraf etmek, göz estetiğine rahatsızlık veren görüntüleri ortadan kaldırmak, yaşamın kalbinde temiz bir çevre inşa etmek öncelikli görevlerimiz arasındadır” şeklinde konuştu.

SAMSUN

30 Aralık 2019 Pazartesi

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