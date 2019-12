Atakum’da ‘diyabet’ sempozyumu

Atakum Belediyesi ve Büyük Anadolu Hastaneleri iş birliğinde Tip 2 Diyabet (Şeker) Sempozyumu gerçekleştirildi.

Atakum Belediyesi ile Büyük Anadolu Hastaneleri iş birliğinde Laparoskopik, Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğrt. Üyesi Muzaffer Al tarafından, Atakum Belediyesi Çok Amaçlı salonunda Tip2 Diyabet (Şeker) Sempozyumu yapıldı.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Başkan Yardımcıları, Büyük Anadolu Merkez Hastanesi Başhekimi Dr. Alparslan Tuhta, Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Muhlis Korur, Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen ve vatandaşlar katıldı. Sempozyum konuşmaları öncesi desteklerinden ötürü Cemil Deveci'ye ve Muzaffer Al'a plaket takdim edildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, "Hastane olarak Metabolik Cerrahi ve Obezite Merkezi olarak çalışmalarımıza 2014 yılında başladık. Bu yıldan itibaren alanında uzman doktorlarımız tarafından sayısız operasyonlar yapılarak hastalarımız şifa buldu. Tedavi yöntemleri ve süreçleri ile ilgili doktorlarımız dünyanın dört bir yanındaki meslektaşları ile birlikte iletişim halindeler. Büyük Anadolu Hastaneleri olarak sağlık hizmetini ülkemize ve dünyaya en iyi ve kaliteli sunmak adına titizlikle çalışmalarımız sürüyor. Bu anlamda gelen misafirlerimizi otel konforunda daha kaliteli sunmak adına yeni merkez hastanemiz hizmete girdi. En son teknolojik cihazlar ve alanında uzman doktorlarıyla hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. Bizlere desteklerini esirgemeyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'ye ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.



"Her zaman destek"

İnsan sağlığına büyük önem verdiklerini, bununla ilgili yapılacak çalışmalara her zaman destek vereceklerini belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ise, "Atakum Belediyesi olarak bilim, sanat ve kültür faaliyetlerinin dışında sağlık alanına da büyük destek veriyoruz. Hastane yetkililerine buradan şunu söylemek istiyoruz. Şehir ya da ülke dışından gelen misafirlerinizi tedavileri öncesi ya da sonrası Atakum da misafir etmek, ağırlamak istiyoruz. Sağlık turizmi açısından buna büyük önem veriyoruz. Bunun her iki kurum içinde güzel bir çalışma olacağına inanıyorum" diye konuştu.



"Dünyada 335 milyon şeker hastası var"

Tip2 diyabet şeker hastalığında erken tanının önemli olduğunu belirten Dr. Muzaffer AL ise, "Neden diyabet hastalığı bu kadar önemli diye sorarsak, çünkü dünyada 335 milyon şeker hastası var. Bu rakamın 2040 yılında 640 milyon olması bekliyor ve en fazla gelişmekte olan ülkelerde bekleniyor. Bu anlamda ülkelerin sağlık harcamalarının büyük bir yükününü diyabet ve diyabete bağlı hastalıklar oluşturuyor. 2014 yılından bu yana merkezimizde tip 2 şeker hastalarına kapalı yöntemle metabolik cerrahi uyguluyoruz. Dünyanın her köşesinden bu ameliyat için geliyorlar. Ameliyat ettiğimiz hastaların yüzde 90'ın üzerinde artık insülin ya da ilaçlarını kullanmıyor. Pek çok hastamızın hayat kalitesi arttı. Büyük Anadolu Hastaneleri olarak diyabet hastalığında farkındalık oluşturmak adına ‘Diyabetten korkma, farkında ol, geç kalma’ sloganıyla önemli etkinliklere imza atıyor, bilgilendiriyoruz. Bu sempozyumda da bunu amaçlıyoruz. Siz ya da yakınınızda bulunan kişilerin erken tanı ile tedavi olması için çağrıda bulunuyoruz. Hastalarımız, ortalama iki saat süren operasyon ardından bir hafta sonrasında normal yaşamlarına dönebilmektedir. Ayrıca şeker hastalığına bağlı meydana gelebilecek uç organ hasarlarının önlenmesine de yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

